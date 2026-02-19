Arrampicata sportiva: specialisti dei blocchi pronti a nuova sfida

Secondo appuntamento di Coppa Italia Boulder a Mozzate (CO) il 21 e 22 febbraio

Dopo l’intenso weekend inaugurale di Cuneo, la Coppa Italia Boulder 2026 della FASI è pronta a tornare in scena con la seconda tappa del circuito Senior, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio presso il centro di arrampicata Lezard, a Mozzate (CO).

Per la struttura lombarda si tratta del secondo anno consecutivo come sede di una tappa di Coppa Italia, dopo l’esordio nelle competizioni nazionali avvenuto nel 2025.

Una conferma importante che testimonia la crescita organizzativa della società e la fiducia accordata dalla Federazione.

Il circuito nazionale entra così nel vivo, con i migliori interpreti del Boulder italiano pronti a contendersi punti fondamentali per la classifica generale e a tirare fuori il massimo della grinta, consolidando il proprio stato di forma in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Una tappa chiave per la classifica

La prova di Mozzate rappresenta un momento cruciale del circuito: con una stagione articolata su tre tappe, ogni risultato può incidere in modo determinante, trasformando ogni blocco in un passaggio decisivo nella corsa all’assegnazione finale della Coppa Italia.

Dopo la tappa inaugurale di Cuneo, riflettori puntati sui vincitori Stella Giacani, Fiamme Gialle, e Niccolò Antony Salvatore, Fiamme Rosse, che hanno aperto la stagione imponendosi nelle rispettive finali.

A Mozzate saranno chiamati a confermare la loro leadership, ma il margine è sottile e gli inseguitori sono pronti a rimettere tutto in discussione.

Sono attesi circa 140 partecipanti e fra di essi non mancheranno i climber che hanno lottato fino all’ultimo per salire sul podio e guadagnare il metallo più nobile, ovvero Giovanni Bagnoli, Crazy Center ETS, Luca Boldrini, Gruppo Sportivo Aeronautica Militare, Matteo Reusa, Fiamme Gialle, e Mattia Salvatore, Gollum Climbing Academy, così come Giorgia Tesio, Centro Sportivo Esercito, Francesca Matuella, Gruppo Sportivo Aeronautica Militare, Irina Daziano, InOut Chiusa di Pesio, e la giovane promessa Chiara Franceschi, Arco Climbing.

Sarà presente anche la supercampionessa Lead Laura Rogora, Fiamme Oro, che si cimenterà nella specialità dei blocchi che ha lungamente coltivato nell’ottica della Combinata Olimpica parigina.

Naturalmente molti altri atleti scalpitano per mettersi in luce in questa seconda prova ed è davvero difficile imbarcarsi in pronostici.

Quel che è certo è che Il livello tecnico atteso è altissimo e la sfida sarà appassionante e piena di capovolgimenti di fronte.

Le dichiarazioni

Davide Battistella, Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, dichiara:

La Coppa Italia Boulder 2026 è partita con grande energia e partecipazione. Il fatto che Lezard ospiti la tappa per il secondo anno consecutivo dimostra la qualità del lavoro svolto e la solidità organizzativa di questa realtà. Continuiamo a crescere grazie a società che investono con professionalità e visione nel nostro sport.

Grande soddisfazione anche da parte del centro ospitante.

Andrea Lunardi, Presidente della Lezard, commenta:

Ospitare per il secondo anno consecutivo una tappa di Coppa Italia è per noi motivo di orgoglio. Dopo l’esordio del 2025 abbiamo lavorato per alzare ulteriormente l’asticella, sia sotto il profilo tecnico che organizzativo. Siamo pronti ad accogliere atleti, staff e pubblico per un weekend di grande sport e spettacolo.

Programma e copertura mediatica

Il weekend di gara seguirà il seguente programma:

sabato, 21 febbraio

ore 9:30 Qualifiche maschili gruppo A e B

ore 15:30 Qualifiche femminili gruppo A e B

domenica, 22 febbraio 2026

ore 9:30 Semifinali femminili e maschili in contemporanea

ore 16:00 finali maschili

ore 17:45 finali femminili

ore 19:15 cerimonia di premiazione

Tutte le fasi della competizione saranno trasmesse gratuitamente in diretta streaming sui canali federali attraverso la piattaforma Sportface TV, offrendo la possibilità di seguire ogni blocco e ogni tentativo anche da remoto.

Con la tappa di Mozzate, la Coppa Italia Boulder 2026 entra nel cuore della stagione, confermandosi uno degli appuntamenti più spettacolari e competitivi del calendario nazionale.