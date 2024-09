Arrampicata sportiva: riparte la Coppa del Mondo Lead

Rogora e altri 6 Azzurri pronti alla sfida mondiale in Slovenia

Si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 settembre, presso il centro di arrampicata Plus Climbing di Koper, in Slovenia, la quinta tappa di Coppa del Mondo Lead, dopo la pausa olimpica.

Si tratta della penultima prova di questa World Cup, che si concluderà con la sesta tappa a Seoul dal 2 al 6 ottobre.

Oltre al podio della competizione in corso gli atleti guardano in prospettiva anche alla conclusione del circuito e all’assegnazione della Coppa del Mondo assoluta.

Al momento in testa alla classifica femminile è la Campionessa Olimpica Janja Garnbret, tallonata dalle due nipponiche Mei Kotake e Ai Mori, ma la nostra Laura Rogora è in 5a posizione, pronta a lottare per il podio.

Mentre sul fronte maschile per ora svettano il Campione Olimpico britannico Toby Roberts e il suo inseguitore a brevissima distanza, il giapponese Zento Murashita.

In questa prova gli alfieri italiani saranno i 4 specialisti di difficoltà che hanno appena partecipato ai Campionati Europei di Villars: Giovanni Placci, Orobia ASD, Campione Italiano Lead, Giorgio Tomatis, Centro Sportivo Esercito, Davide Marco Colombo, Fiamme Oro, e Filip Schenk, Fiamme Oro, che a Villars ha conquistato la finale, piazzandosi al sesto posto.

Nel comparto femminile le nostre portabandiera saranno la genovese Camilla Moroni, Fiamme Oro, che dopo le Olimpiadi ha affrontato i Campionati Europei e adesso si cimenta anche in questa World Cup nella specialità che non è la sua preferita, ma in cui ha lungamente lavorato in vista dei Giochi Olimpici; la torinese Ilaria Maria Scolaris, SASP Torino ASD, detentrice della Coppa Italia Lead; e naturalmente la neo Campionessa Europea di Lead e Combinata Laura Rogora, Fiamme Oro.

Venerdì 6 settembre maschili a partire dalle ore 9:00 si svolgeranno le qualifiche e alle ore 20:00 si disputeranno le semifinali.

Sabato 7 settembre alle ore 20:00 avrà inizio la finale maschile, e alle ore 21:00 la finale femminile.

Sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport.

Forza Azzurri!