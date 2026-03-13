Arrampicata sportiva: puntando in alto alla massima velocità

Riparte il circuito agonistico nazionale di arrampicata Speed, la specialità sportiva più veloce di sempre

Dopo lo svolgimento delle prime due prove di Coppa Italia Boulder Senior, l’avvio del circuito Giovanile e l’entusiasmante Campionato Italiano Boulder, tenutosi lo scorso weekend a Bressanone (BZ), finalmente riparte anche il circuito di Coppa Italia Speed, che vedrà impegnati i migliori velocisti dello Stivale.

Il circuito prevede 4 tappe, da marzo a settembre, intervallate dal Campionato Italiano, che si disputerà il 19 aprile presso il centro di arrampicata Rockspot a Milano.

La prima tappa si terrà presso la palestra Big Walls a Brugherio (MB) sabato 14 marzo, la seconda prova si svolgerà il 16 maggio nell’avveniristica Level 24 di Casalecchio di Reno (BO), la terza il 27 giugno nella palestra del Gruppo Rocciatori Piaz a Mezzolombardo (TN) e, infine, l’ultima tappa il 27 settembre presso il Centro Tecnico Federale di Arco (TN).

Per la prima sfida nazionale saranno impegnati 38 atleti e 25 atlete, nel classico testa a testa sulle 2 run affiancate, mentre in Coppa del Mondo quest’anno si assisterà anche all’esordio ufficiale della staffetta.

La Speed si conferma, quindi, come specialità in costante sviluppo e alla continua ricerca di nuovi stimoli, alzando sempre l’asticella della prestazione atletica.

Si prepareranno alla gara, magnesite sulle mani e concentrazione ai massimi livelli, le maggiori protagoniste della passata stagione: le due teste di serie della Nazionale Beatrice Colli, Fiamme Oro, e Giulia Randi, Centro Sportivo Esercito, nonché Agnese Fiorio, Fiamme Rosse, vice Campionessa Europea U21, e Sara Strocchi, Istrice Ravenna, Campionessa Europea U19, che nel 2025 sono state impegnate nel circuito di Coppa del Mondo.

Saranno pronte a mettersi in evidenza anche altre velociste che si sono distinte in questi ultimi anni, come Eva Mengoli, On Sight SSD, bronzo agli Europei U19, e Alice Marcelli, Ragni di Lecco, Campionessa Europea U17 e detentrice della Coppa Europa Giovanile assoluta.

Uno stimolo ulteriore sarà dato dalla presenza in gara della campionessa polacca Aleksandra Kalucka, che sta trascorrendo un periodo in Italia ed è tesserata con i Ragni di Lecco.

In campo maschile la sfida si preannuncia gustosa, con l’ormai ‘storico’ duello fra Matteo Zurloni, Fiamme Oro, e Ludovico Fossali, Centro Sportivo Esercito, la prestanza agonistica di Gian Luca Zodda, Fiamme Oro, l’esplosività del Campione Italiano in carica Luca Robbiati, Stone Age SSD, e l’entusiasmo energico delle giovani leve che hanno riscosso notevoli successi in campo internazionale, come Marco Rontini, Centro Sportivo Esercito, vice Campione Europeo U21, Francesco Ponzinibio, Equilibrium, vice Campione Mondiale U19 e detentore della Coppa Europa Giovanile assoluta, e Tommaso Magni, Boulder&co, vice Campione Europeo U19.

Assieme al circuito Senior partirà anche il circuito Giovanile, per la categoria Under 15 e Under 17, la cui seconda e conclusiva tappa si terrà in concomitanza con la seconda prova Senior, a Casalecchio di Reno.

Programma di gara

ore 14:45 Qualifiche Coppa Italia U15, prima femminili poi maschili

ore 15:30 Finali Coppa Italia U15

ore 17:45 Qualifiche Coppa Italia Senior

ore 19:00 Finali Coppa Italia U17

20:00 Finali Coppa Italia Senior

A seguire: cerimonia di premiazione

Sarà possibile assistere gratuitamente live a questo show a base di movimenti precisi e rapidissimi, giocato sul filo dei millesimi di secondo, oppure seguire la diretta streaming della fase finale sul canale Climbing Tv della piattaforma Sportafce.it:

https://tv.sportface.it/collections/09a30132-8afc-43df-9d0e-8270adba785f

Link all’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990

Con questa specialità sportiva, più veloce anche dei 100 metri piani, e il cui record è sotto i 5 secondi per scalare una parete di 15 metri, lo spettacolo e l’adrenalina sono garantiti!