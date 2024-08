Arrampicata sportiva, partono i Mondiali Giovanili in Cina

Un’estate sportiva ad altissimo livello

Sette anni dopo Guangzhou nel 2016, i Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva faranno il loro ritorno in Cina, a Guiyang.

I Mondiali Giovanili sono il più grande evento IFSC in calendario per numero di atleti partecipanti e raduneranno in Cina i migliori scalatori under 16, under 18 e under 20 provenienti da ogni angolo del pianeta.

La competizione prenderà il via giovedì 22 agosto, solo pochi giorni dopo la fine delle Olimpiadi di Parigi, e si concluderà sabato 31 agosto.

Il contingente azzurro, composto di 8 velocisti e 10 specialisti di blocchi e rinvii, è pronto a tirare fuori gli artigli e portare in alto il tricolore.

Nella Speed gareggerà nella categoria Under 16 Alice Marcelli, Ragni di Lecco, oro in Coppa Europa Giovanile a Lublin e a Mezzolombardo.

Nell’Under 18 competeranno Sara Strocchi, Istrice ASD, oro a Žilina e argento a Mezzolombardo, Samuele Graziani, On Sight SSD, Campione italiano Under 18, oro a Žilina, argento a Mezzolombardo, Francesco Ponzinibio, Equilibrium Soc. Coop, Campione Mondiale ed Europeo Giovanile U16 nel 2023, oro a Mezzolombardo, bronzo a Žilina nel 2024.

Nell’Under 20 sapranno farsi valere Agnese Fiorio, ASD Arco Climbing, Campionessa Europea Giovanile U18, argento in Coppa Europa a Mezzolombardo, bronzo a Lublin, reduce dalle prove di Coppa del Mondo Senior a Chamonix e a Briançon, dove è approdata agli ottavi; Daniele Balestrazzi, Equilibrium Soc. Coop, Campione Italiano Speed; Ludovico Borghi, Istrice ASD, 2 ori in Coppa Europa 2023; Marco Rontini, Centro Sportivo Esercito, Campione Italiano Giovanile U20, due medaglie d’oro in Coppa Europa 2024, a Lublin e a Mezzolombardo.

Nelle specialità Lead e Boulder competerà nell’U16 Andrea Ludovico Chelleris, Teste di Pietra ASD, Campione Italiano U16 Lead, oro a Dornbirn e argento a Zilina, mentre si dedicherà solo ai blocchi Virginia Bresolin, Opera Verticale, Campionessa Italiana Boulder U16.

Negli Under 18 Elena Brunetti, Climbing Side Roma, Campionessa Italiana Lead U18, Riccardo Vicentini, Lupi Climbing Team, Campione Italiano Boulder U18 e Matteo Reusa, Kuota 8.10, vice Campione Italiano Lead e Boulder U18, competeranno sia nella difficoltà che nella soluzione dei problemi, mentre Stella Giacani, The Change SSD, Campionessa Italiana Boulder U18, si dedicherà solo al Boulder.

Nell’Under 20 Leonie Hofer, AVS Passeier, vice Campionessa Italiana Boulder U20 e Luca Boldrini, Deva Wall ASD, vice Campione Italiano Lead U20, si dedicheranno sia alla specialità di difficoltà che alla specialità senza imbrago.

Valentina Arnoldi, Ragni di Lecco ASD, Campionessa Italiana Lead U20, gareggerà solo nella Lead e Francesca Matuella, Arco Climbing, Campionessa Italiana Boulder U20, oro in Coppa Europa Boulder a Graz, si dedicherà solo al Boulder.

Lo staff della Nazionale Lead e Boulder sarà composto dal Direttore Tecnico Giovanili Roberto Bagnoli, dai tecnici Corrado Riva, Riccardo Tabarin, Danilo Marchionne, e dal fisioterapista Filippo Oliva.

Per la Speed lo staff sarà composto dai tecnici di specialità Stanislao Zama e Filippo Maresi.

Ma ecco il programma della manifestazione, con orario italiano:

giovedì 22 agosto

ore 3:00 qualificazioni Lead U18

venerdì 23 agosto

ore 3:00 qualificazioni Lead U20

ore 13:00 semifinali Lead U18 e U20

sabato 24 agosto

ore 3:00 qualificazioni Lead U16

ore 13:00 finali Lead U18

ore 14:00 finali Lead U20

domenica 25 agosto

ore 3:00 semifinali Lead U16

ore 13:00 finali Lead U16

lunedì 26 agosto

ore 3:00 Qualifiche Boulder U18

martedì 27 agosto

ore 3:00 semifinali Boulder U18

ore 13:00 finali Boulder U18

mercoledì 28 agosto

ore 3:00 qualifiche Boulder U20

ore 12:15 qualifiche Speed U18

ore 14:00 finali Velocità U18

giovedì 29 agosto

ore 3:00 semifinali Boulder U20

ore 8:45 qualifiche Speed U16

ore 10:30 finali Velocità U16

ore 13:00 finali Boulder U20

venerdì 30 agosto

ore 3:00 qualifiche Boulder U16

ore 12:15 qualifiche Speed U20

ore 14:00 finali Speed U20

sabato 31 agosto

ore 3:00 semifinali Boulder U16

ore 9:00 finali Boulder U16

Sarà possibile seguire le finali in diretta sul canale YouTube della IFSC.

Pronti a sostenere i nostri azzurri in quest’estate sportiva di altissimo rilievo internazionale.