Arrampicata sportiva: II appuntamento con i migliori sprinter italiani

A Casalecchio di Reno (BO) va in scena la II tappa di Coppa Italia Speed Senior e Giovanile

Riceviamo e pubblichiamo.

In un weekend denso di appuntamenti agonistici nazionali e internazionali prosegue il circuito agonistico più veloce d’Italia, la Coppa Italia Speed, con la sua seconda tappa sabato 16 maggio nella splendida cornice della palestra Level 24 a Casalecchio di Reno (BO).

Dopo la tappa di marzo alla Big Walls di Brugherio (MB) e questa prova in terra emiliana, si disputeranno altre due tappe: una a giugno a Mezzolombardo (TN) e una a settembre presso il Centro Tecnico Federale di Arco (TN).

Nel frattempo, è andato in scena anche il Campionato Italiano, regalando conferme, sorprese, soddisfazioni, ma anche desiderio di rivalsa in alcuni velocisti che non sono riusciti ad esprimersi al loro meglio.

Dopo il record segnato nella prima tappa di Coppa, 6,81”, e il nuovo primato conquistato sulle pareti cinesi di Wujiang in occasione della recente tappa di Coppa del Mondo, 6,73”, Beatrice Colli, Fiamme Oro, punta a perfezionare ulteriormente la tecnica cinese che ha adottato in questa stagione, e che sta dando ottimi frutti.

Le sue compagne nell’Italian Team, appena rientrate dalla Cina, cercheranno di mantenere i tempi sotto i 7”, ritoccando i loro personal best: Giulia Randi, Centro Sportivo Esercito, vice Campionessa Italiana, detentrice della Coppa Italia 2025, argento nella prima tappa; Agnese Fiorio, Fiamme Rosse, neo Campionessa Italiana, vice Campionessa Europea U21, e bronzo nella prima prova di Coppa; Sara Strocchi, Istrice Ravenna, Campionessa Europea U19.

Saranno agguerrite e desiderose di scalare posizioni in classifica anche altre velociste che si stanno ben comportando in questa stagione agonistica, come Emma Campa, Rock Dreams, Eva Mengoli, On Sight SSD, Erica Piscopo, Carchidio-Strocchi, Arianna Mortarino, MilanoArrampicata, e Alice Marcelli, Ragni di Lecco.

In campo maschile la sfida è sempre infuocata, con gli azzurri appena rientrati dalla Coppa del Mondo in Cina che cercheranno sulle pareti nostrane conferme e nuovi stimoli. Primo fra tutti Matteo Zurloni, Fiamme Oro, neo Campione Italiano e argento a Brugherio, che a Wujiiang non è riuscito a scendere sotto i 5” e cercherà di dimostrare a se stesso e al pubblico ciò di cui è veramente capace.

Come lui anche Ludovico Fossali, Centro Sportivo Esercito, bronzo nella prima prova di Coppa, Campione Europeo in carica; Luca Robbiati, Stone Age SSD, bronzo al Campionato Italiano, detentore della Coppa Italia 2025, oro nella prima tappa di Coppa Italia; Alessandro Boulos, Gruppo Rocciatori Piaz, 4° al Campionato Italiano; Marco Rontini, Centro Sportivo Esercito, Campione Italiano Giovanile e vice Campione Europeo U21; Francesco Ponzinibio, Equilibrium, vice Campione Italiano, vice Campione Mondiale U19 e detentore della Coppa Europa Giovanile assoluta, che in Coppa del Mondo ha ottenuto il miglior tempo azzurro, con 4,98”.

Motivazione e carica anche per gli altri velocisti di punta nazionali, fra cui Gian Luca Zodda, Fiamme Oro, e Alessandro Giorgianni, Etna Climbing Ragalna, che si sono distinti nella prima tappa di Coppa e in Campionato.

A Casalecchio si disputerà anche la seconda e ultima tappa del circuito Giovanile per la categoria Under 15 e Under 17, che assegnerà i trofei assoluti oltre alle medaglie di tappa.

Per l’U15 l’attenzione è rivolta ai protagonisti della precedente tappa: Valentina Muzzio, MilanoArrampicata, Emma Piccoli, Rock it Arrampicata Roma, Arianna Rando, Kundalini, Elia Valnegri, Ragni di Lecco, Giacomo Mattellini, MilanoArrampicata, e Morgan Pavia, Big Walls.

Nella categoria U17 puntano alla vittoria di circuito Carolina Mariani, Big Walls, e Jacopo Titi, Vertikarcare, ma saranno pronti a run esplosive anche Rebecca Belardinelli, Climbing Side, Aurora Marie Arezzo, Monkey’s Planet, Carolina Giusto, Opera Verticale, Giorgio Villa, Big Walls, Ludovico Ravaglia, Istrice ASD, e Lorenzo Farinelli, King Rock Climbing.

Programma di gara

sabato 16 maggio

ore 14:45 qualifiche U15

ore 15:30 finali U15

ore 17:45 qualifiche

ore 19:00 finali U17

ore 20:00 finali Senior

Sarà possibile assistere gratuitamente live alla competizione, oppure seguire la diretta streaming della fase finale sul canale Climbing Tv della piattaforma Sportafce.it: https://tv.sportface.it/collections/09a30132-8afc-43df-9d0e-8270adba785f

Link all’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id64507

Occhi all’insù, pronti a vivere uno spettacolo a base di muscoli tesi, adrenalina e sfide al millesimo di secondo per raccogliere preziosi punti nel ranking di Coppa Italia assoluta!