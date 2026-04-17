Arrampicata sportiva: frecce umane lanciate verso l’alto

A Milano va in scena il Campionato Italiano di Arrampicata Speed

Riceviamo e pubblichiamo.

Spettacolarità, adrenalina, corpi proiettati verso l’alto alla massima velocità, con la sola propulsione di gambe e braccia.

La specialità sportiva più veloce che ci sia nell’appuntamento agonistico nazionale più importante dell’anno: al centro di arrampicata Rockspot di Milano sabato 19 aprile va in scena il Campionato Italiano Speed 2026.

L’arrampicata di velocità è una disciplina olimpica di arrampicata sportiva in cui gli atleti si sfidano a scalare una parete verticale standardizzata di 15 metri nel minor tempo possibile.

I concorrenti affrontano una parete attrezzata in una configurazione fissa, con gli stessi appigli per le mani e gli stessi appoggi per i piedi, concentrandosi su rapidità, potenza e memoria muscolare, cercando di raggiungere il top alla massima velocità possibile: meno di 5 secondi per gli uomini e meno di 7 secondi per le donne.

Si tratta di una sfida contro il tempo in primis, che poi si trasforma in una sfida contro il rivale che scala a fianco su un percorso identico, generando una competizione in parallelo appassionante, che si gioca sul filo dei millesimi di secondo.

Il Campionato Italiano Speed è un concentrato di emozioni, che costringe a guardare in alto col fiato sospeso e a seguire le evoluzioni degli atleti più veloci d’Italia, che si sfidano in scontri diretti a eliminazione, fino alla finalissima, in cui il vincitore viene incoronato Campione Italiano di Speed.

Saranno presenti 54 fra i migliori velocisti della nazione, primi fra tutti coloro che abitualmente difendono il tricolore a livello internazionale.

Fra di essi gli olimpionici Ludovico Fossali, Tokyo 2020, Matteo Zurloni e Beatrice Colli, Parigi 2024, e gli altri azzurri che rendono super avvincente e combattutissima ogni sfida di Coppa Italia e che ci fanno tifare appassionatamente in Coppa Europa e Coppa del Mondo: Gian Luca Zodda, Alessandro Boulos, Giulia Randi, Sara Strocchi e il Campione Italiano in carica, Luca Robbiati, che tirerà fuori gli artigli per difendere il titolo.

La tensione agonistica potrebbe anche fruttare un nuovo record italiano, come avvenuto nella prima tappa di Coppa Italia 2026, dove Beatrice Colli ha fermato il cronometro a 6,81”.

Mentre il tempo da battere a livello maschile è il 4,94” di Matteo Zurloni, record italiano ed europeo realizzato alle Olimpiadi di Parigi.

Velocità, duello, muscoli tesi, emozione e adrenalina: il Campionato Italiano Speed è un appuntamento da non perdere!

Programma di gara

Ore 16:30 qualifiche, prima maschili e poi femminili

ore 18:30 finali, prima maschili e poi femminili

ore 19:30 cerimonia di premiazione

L’accesso al pubblico è libero e gratuito per tutte le fasi della manifestazione.

Per chi non potrà tifare live per i vari protagonisti della gara, sarà possibile seguire la diretta streaming delle fasi finali della competizione sul canale ufficiale Climbing Tv ai seguenti link:

SportFace: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4

Link all’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990