Arrampicata sportiva: al nastro di partenza gli Europei di Villars

23 Azzurri in cerca di un podio continentale

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo la fantastica prestazione della squadra azzurra di Paraclimbing al Campionato Europeo di Villars, in Svizzera, si avvicina il momento dell’avvio ufficiale degli Europei di Lead, Boulder e Speed, che avranno luogo nella stessa località.

Il team italiano sarà composto da 8 atleti che si dedicheranno ai blocchi del Boulder, 8 che si concentreranno sulla specialità di difficoltà, 1 che affronterà entrambe nella Combinata e 6 che rappresenteranno la velocità italiana.

Saranno nostri alfieri nella Lead Giovanni Placci, Orobia ASD, Campione Italiano di specialità, 12° in Coppa del Mondo a Briancon; Filip Schenk, Fiamme Oro, 17° in Coppa del Mondo a Briancon; Giorgio Tomatis, Centro Sportivo Esercito, che, come Schenk, ha partecipato alle Olympic Qualifier Series; Davide Marco Colombo, Fiamme Oro, con 58 partecipazioni a competizioni internazionali.

In campo femminile potremo contare sulla Campionessa Italiana di specialità, la torinese Claudia Ghisolfi, Fiamme Oro, sulla detentrice della Coppa Italia Lead, nonché bronzo al Campionato Italiano, la torinese Ilaria Maria Scolaris, SASP Torino ASD, sulla bresciana Federica Papetti, Rock Brescia ASD, quarta in Coppa Italia Assoluta Lead, oro in Coppa Italia Boulder, e sulla piacentina Savina Nicelli, Fiamme Oro, sesta agli Europei del 2023.

Gareggeranno nel Boulder il milanese Nicolò Sartirana, Centro Sportivo Esercito, Campione Italiano di specialità; il bolzanino Michael Piccolruaz, Fiamme Oro, olimpico a Tokyo, argento in Coppa Italia Assoluta Boulder; il pescarese Niccolò Antony Salvatore, Gollum Climbing Academy, e il trentino Pietro Vidi, Arco Climbing, bronzo in Coppa Italia Assoluta.

Nel comparto femminile le nostre portabandiera saranno la genovese Camilla Moroni, Fiamme Oro, Campionessa Italiana di specialità, reduce dall’esperienza olimpica, dove ha raggiunto il 12° posto; la cuneese Giorgia Tesio, Centro Sportivo Esercito, vice Campionessa Italiana; la scandianese Giulia Medici, SSD Sport Promotion, argento in Coppa Italia Assoluta; la chiusana Irina Daziano, Inout Chiusa di Pesio, argento agli Europei Giovanili di Duisburg 2023.

La pluricampionessa romana Laura Rogora, Fiamme Oro, reduce dalle Olimpiadi parigine, si dedicherà sia al Boulder che alla Lead, partecipando così alla Combinata, il cui format di gara ricalca quello impiegato proprio nella competizione olimpica.

Nella Speed competeranno il Campione del Mondo Matteo Zurloni, Fiamme Oro, sesto alle Olimpiadi parigine, dove ha realizzato il nuovo record italiano ed europeo, col tempo di 4,94”; Ludovico Fossali, Centro Sportivo Esercito, reduce dall’oro in Coppa del Mondo a Briançon, con il personal best di 4,97”; Gian Luca Zodda, Fiamme Oro, oro in Coppa Europa a Lublin e bronzo in Coppa Italia Assoluta; Alessandro Boulos, Gruppo Rocciatori Piaz, vice Campione Italiano; Beatrice Colli, Fiamme Oro, nona nella competizione Olimpica, dove ha realizzato il nuovo record italiano, 6,82”; Giulia Randi, Centro Sportivo Esercito, Campionessa Italiana di specialità, che ha realizzato in Coppa del Mondo a Briançon il proprio personal best, con il tempo di 6,85”.

Ma ecco il programma delle competizioni:

martedì 27 agosto:

ore 9:00 qualifiche Boulder maschile

Ore 17:00 qualifiche Boulder femminile

mercoledì 28 agosto:

ore 11:00 qualifiche Lead maschili e femminili

giovedì 29 agosto:

ore 12:00 qualifiche Speed maschili e femminili

ore 20:00 finali Speed maschili e femminili

venerdì 30 agosto:

ore 12:00 semifinali Boulder maschili e femminili

ore 20:00 finali Boulder Maschili e femminili

sabato 31 agosto:

ore 12:00 semifinali Lead

ore 20:00 finale Lead femminile

ore 21:00 finale Lead maschile

domenica 1° settembre

ore 10:00 finale Boulder femminile

ore 12:00 finale Lead femminile

ore 15:00 finale Boulder maschile

ore 17:00 finale Lead maschile

Potrete ottenere aggiornamenti sui risultati delle varie fasi di gara tramite i nostri social e potrete assistere alle finali in diretta streaming sulla pioattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport.

Pronti quindi a seguire e sostenere il Team azzurro!