ARPA Lombardia: riparte il bollettino Humidex

Atteso calo termico il 2 giugno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa di ARPA Lombardia.

Le temperature si manterranno elevate e con massime superiori a 30 °C fino a lunedì 1° giugno, ma da martedì 2 è atteso un sensibile calo termico accompagnato da piogge e temporali.

Così in sintesi la previsione meteo secondo i tecnici di ARPA Lombardia.

Il caldo di questi giorni sta creando un disagio “normale”, “debole”, “moderato”, “forte” o “molto forte”? Tutti i dettagli si potranno leggere, dal 1° giugno fino al 15 settembre, sul bollettino ‘Humidex – disagio da calore’, a cura del Centro Regionale Idrometeo e Clima di ARPA Lombardia, direttamente consultabile sul sito dell’Agenzia.

Tuttavia, possiamo già rispondere al quesito: l’ondata di calore in corso ha già portato l’indice Humidex verso condizioni di disagio moderato, il terzo grado su una scala da 1 a 5.

I cinque gradi:

• Normalità: condizioni di pieno benessere per la popolazione;

• Disagio debole: possibile affaticamento in caso di esposizione prolungata al sole e/o attività fisica;

• Disagio moderato: rischio di spossatezza, crampi da calore e possibili colpi di calore in caso di esposizione prolungata;

• Disagio forte: sono sconsigliati sforzi fisici; è opportuno restare in luoghi freschi e ombreggiati; elevata probabilità di crampi, spossatezza e colpi di calore;

• Disagio molto forte: condizioni critiche, con alta probabilità di colpi di calore in caso di esposizione prolungata al sole.

L’indice Humidex misura il disagio percepito dall’organismo umano in presenza di elevate temperature associate ad alti livelli di umidità.

Il bollettino viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle strutture sanitarie impegnate nella prevenzione e gestione degli effetti delle ondate di calore, ed è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/meteo-e-clima/bollettini-meteorologici/humidex-disagio-da-calore/.

A proposito di caldo, il 22 giugno a Palazzo Lombardia si terrà il corso di formazione per giornalisti organizzato da ARPA Lombardia e OdG Lombardia dedicato a clima, cambiamenti climatici e comunicazione corretta contro fake news e sensazionalismi.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore regionale Giorgio Maione, della Presidente di ARPA Lombardia Lucia Lo Palo e del Direttore generale di ARPA Lombardia Fabio Cambielli gli esperti meteorologi e climatologi.

Tutti i dettagli a questo indirizzo: https://www.arpalombardia.it/agenda/notizie/2026/clima-nuovo-corso-di-formazione-per-giornalisti-organizzato-da-arpa-lombardia-con-l-odg/