ARPA Lombardia rafforza la sua presenza sui social

Coinvolgere sempre di più le nuove generazioni: è tra gli obiettivi di ARPA Lombardia, in questi giorni impegnata con i laboratori allestiti per la quinta edizione della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale in piazza Città di Lombardia a Milano.

La Presidente Lucia Lo Palo osserva:

È quanto stiamo cercando di fare anche attraverso l’impegno messo in atto con i nostri social, recentemente rinforzati con l’apertura delle pagine Instagram e Facebook. Canali che si affiancano a YouTube, Linkedin e X.