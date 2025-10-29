ARPA Lombardia rafforza la sua presenza sui social

Coinvolgere le nuove generazioni
Riceviamo e pubblichiamo.
Coinvolgere sempre di più le nuove generazioni: è tra gli obiettivi di ARPA Lombardia, in questi giorni impegnata con i laboratori allestiti per la quinta edizione della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale in piazza Città di Lombardia a Milano.
La Presidente Lucia Lo Palo osserva:
È quanto stiamo cercando di fare anche attraverso l’impegno messo in atto con i nostri social, recentemente rinforzati con l’apertura delle pagine Instagram e Facebook. Canali che si affiancano a YouTube, Linkedin e X.
Annarita Azzarone, Dirigente responsabile U.O.S. Ufficio Stampa, Comunicazione Aziendale e URP di ARPA Lombardia spiega:
Rendere divulgabili, tradurre in termini chiari e semplici informazioni scientifiche complesse attraverso tutti i media è un compito altamente sfidante e doveroso nei confronti di tutti, in particolare delle nuove generazioni.
Il Direttore generale di ARPA Lombardia Fabio Cambielli conclude:
È un cambio di rotta che l’Agenzia sta dimostrando in ogni settore per raggiungere traguardi sempre più importanti.