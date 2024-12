Arno, una storia d’acqua che racconta la Toscana

Presentata in Giunta regionale la nuova guida di Repubblica dedicata all’Arno

Dal 5 dicembre è disponibile in edicola e libreria la nuova guida di Repubblica dedicata all’Arno, presentata a Firenze presso la sede della Giunta regionale toscana a Palazzo Strozzi Sacrati.

Nelle pagine del volume, realizzato in collaborazione con la Regione Toscana, l’Autorità di Bacino dell’Appennino settentrionale, l’Autorità Idrica Toscana e Publiacqua, l’antica via d’acqua che dal monte Falterona sfocia nel Tirreno lungo in un percorso attraverso le province di Arezzo, Firenze e Pisa diventa lo spunto per raccontare quello che si può scoprire e vedere lungo il suo corso delle e leggere le storie delle persone che, nelle loro attività, lo rendono vivo ogni giorno.

Eugenio Giani sottolinea:

L’Arno è elemento fondante di Firenze e della Toscana e attraversa la regione per 241 chilometri delineandone l’identità. Una divinità per gli etruschi che al fiume dedicarono più di tremila statuette votive, ritrovate al lago degli Idoli, un piccolo invaso sul Monte Falterona, oggi purtroppo disperse ma esposte anche al Louvre di Parigi e al British Museum a Londra. I romani lo considerarono uno degli elementi fondativi del primo nucleo della città Firenze e vollero stabilire i loro insediamenti lungo la via d’acqua che favoriva commerci e scambi. Del Granducato disegna la prima configurazione storica e politica che Cosimo eredita da Alessandro de’ Medici delineando ‘il governo del territorio dell’Arno’. La guida ha il merito di narrare in modo semplice e attrattivo tutti gli eventi che fino ad oggi hanno visto protagonista il fiume nel suo profilo artistico, culturale, giornalistico e sportivo, con le vicende dei Canottieri Firenze e della Rari Nantes, ed il significato dei nuovi progetti, dalle briglie per la produzione di energia idroelettrica al nuovo ponte nella zona di Bellariva inserito nel sistema della tramvia fiorentina.

Le 287 pagine della guida lasciano spazio alle memorie dei disegni leonardeschi del Paesaggio sul fiume, il ricordo dei navicelli, le piccole barche a vela dal fondo piatto che trasportavano merci e persone e all’attualità di quello che oggi si può fare e vedere percorrendo le rive del fiume.

Giuseppe Cerasa, Direttore editoriale delle Guide di Repubblica, aggiunge:

L’Arno, a differenza di altri corsi d’acqua, è l’esempio di come un fiume possa continuare a vivere e mantenere il suo carattere autentico e nel volume abbiamo voluto raccontare tutto quello che attorno al fiume si sviluppa descrivendo itinerari, fermandoci sulle suggestioni dei borghi, delle campagne e di tutto quello che disegna il vero profilo territoriale dell’Arno.

