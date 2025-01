Armonia tra le Fedi e Fratellanza Umana: Fondamenti di un mondo di Pace

UPF Italia celebra la ‘Settimana dell’Armonia Interreligiosa’ e la ‘Giornata della Fratellanza Umana’

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Cooperazione Interreligiosa: Fondamento per la Fraternità Umana e la Cultura per la Pace’, è il tema del convegno che si terrà nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica a Roma, il 4 febbraio 2025, con inizio lavori alle ore 15:30.

L’incontro è stato organizzato su iniziativa del Senatore Pier Ferdinando Casini, da Universal Peace Federation, UPF Italia, in occasione della Settimana Mondiale dell’Armonia Interreligiosa e della Giornata Internazionale della Fratellanza Umana.

Interverranno: il Senatore Pier Ferdinando Casini; Mons. Yoannis Lahzi Gaid, Presidente Human Fraternity Foundation; Carlo Zonato, Presidente UPF Italia; Nader Akkad, Imam Grande Moschea di Roma; Francesca Baldini, Coordinatrice gruppo Donne di Fede in dialogo di Religions for Peace; Giuseppe Calì, Presidente Family Federation for World Peace and Unification, Europa Sud; Luis Miguel Perea Castrillon, Vescovo Chiesa Anglicana d’Europa; Rav Ariel Di Porto, Rabbino Comunità Ebraica di Roma; Thenzin Khentse, Monaco Buddhista di trad. tibetana, Ghe Pel Ling Milano; e Raffaella Di Marzio, Direttrice Centro Studi LIREC, moderatrice.

Il patrimonio spirituale delle religioni rappresenta l’eredità più preziosa da riscoprire e valorizzare, al fine di affrontare e risolvere le conflittualità che, a ogni livello, ostacolano il cammino dell’umanità verso la terra promessa della pace.

L’unità e la cooperazione tra le fedi, in questa prospettiva, costituiscono un percorso essenziale per promuovere la cultura della pace, un valore comune profondamente radicato nell’essenza dei loro insegnamenti.

In questo contesto, la Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, che si celebra il 4 febbraio, insieme alla Settimana Mondiale per l’Armonia tra le Fedi, che si svolge nella prima settimana di febbraio, rappresentano due appuntamenti fondamentali indetti dalle Nazioni Unite.

Queste celebrazioni intendono promuovere il superamento di tutti i conflitti con uno spirito di riconciliazione attraverso il perdono, la compassione e una cooperazione fraterna orientata al bene dell’intera famiglia umana perseguendo interdipendenza, prosperità condivisa e valori universali comuni.

Con l’avvento dell’Anno Giubilare 2025, indetto da Papa Francesco sotto il motto ‘Pellegrini della Speranza’, la Universal Peace Federation intende celebrare queste ricorrenze come forte richiamo al cammino comune dell’umanità, affinché possa riscoprire il legame con la propria origine divina.

UPF International è una ONG presso l’ECOSOC delle Nazioni Unite con Stato Consultivo Generale, fondata dai coniugi Moon. In Italia, tra le varie iniziative, pubblica la rivista periodica ‘Voci di Pace’, un punto di riferimento culturale di rilievo sui temi interreligiosi, dei diritti umani, della buona governance e della pace.

I giornalisti e gli ospiti devono accreditarsi scrivendo a: relazioni.esterne@italia-upf.org.