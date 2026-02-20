Armato: Napoli alla Fiera di Monaco per il mercato del Sud Germania

L’Assessore: ‘Un tassello del percorso di internazionalizzazione che stiamo portando avanti attraverso il brand Napoli ‘A New City”

Napoli porta a Monaco le ultime novità per consolidare la propria posizione sul mercato tedesco: nuove attività di turismo esperienziale, nuovi servizi e i preparativi per l’America’s Cup assieme al corto di animazione dedicato ai 2500 anni della città.

La partecipazione alla F.re.e di Monaco di Baviera, in corso dal 19 al 23 febbraio, la più grande fiera del Sud della Germania dedicata ai servizi e ai prodotti per il turismo e il tempo libero, si svolge all’interno dello stand ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.

Napoli è l’unica città italiana presente con una propria rappresentanza istituzionale. Dopo Monaco di Baviera, l’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, insieme alla DMO cittadina, sarà presente alla fiera di Berlino, dal 3 al 5 marzo.

L’obiettivo: rafforzare il posizionamento della destinazione sul mercato di lingua tedesca in vista della stagione primaverile ed estiva.

L’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, dichiara:

Il mercato tedesco è tra i più attenti e strutturati per una destinazione urbana come Napoli, che si presenta con un’offerta culturale ed esperienziale sempre più integrata. La partecipazione alla Fiera di Monaco è un tassello del percorso di internazionalizzazione che stiamo portando avanti attraverso il brand Napoli ‘A New City’, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della città nei principali marketplace europei. Questo lavoro proseguirà nelle prossime settimane con la partecipazione alla ITB di Berlino.

Secondo i dati della Banca d’Italia, la Germania si conferma tra i primi cinque Paesi di provenienza dei turisti internazionali in città e nel 2024 rappresenta il terzo mercato estero per numero di pernottamenti nel Comune di Napoli.

A Monaco, Napoli presenta un’offerta turistica sempre più integrata che, accanto al patrimonio UNESCO e ai grandi attrattori culturali, valorizza city break, turismo esperienziale, enogastronomia italiana e le trasformazioni urbane in atto legate alla riqualificazione del waterfront e allo sviluppo di nuovi poli culturali che stanno progressivamente ridisegnando lo skyline cittadino.

Nel corso della manifestazione sono in programma incontri B2B con tour operator e stakeholder del settore finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di commercializzazione della destinazione, anche in relazione ai grandi appuntamenti internazionali che interesseranno la città nei prossimi anni, tra cui l’America’s Cup.

Durante la fiera, nello spazio dell’Assessorato al Turismo, è inoltre in proiezione ‘Napoli 2500’, il corto di Alessandro Rak dedicato al compleanno della città.