Armato: ‘In forte crescita il turismo straniero a Napoli’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Già da mesi Napoli è diventata una capitale internazionale del turismo, insieme a tanti italiani stanno arrivando infatti tantissimi stranieri, molti di più rispetto all’anno scorso: il 60% in più circa rispetto all’anno scorso è dovuto alla presenza di stranieri.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Turismo Teresa Armato all’indomani dei primi festeggiamenti per lo scudetto della squadra partenopea.

Ha aggiunto l’Assessore:

Naturalmente la coincidenza con lo scudetto ha fatto sensibilmente aumentare queste presenze, sia perché i tifosi provenienti da tutta Italia si sono riversati qui anche per assistere alla festa, sia perché molti turisti hanno approfittato dell’occasione per visitare Napoli e scoprirne le bellezze.

Dopo il ponte del 25 aprile che è stato un record, abbiamo registrato oltre 400.000 presenze in città.

Gli albergatori ci confermano un incremento del 30% dei pernottamenti e quindi di occupazione delle stanze, un incremento ancora più significativo nell’extra alberghiero, con dati che rafforzano non solo l’immagine di Napoli, ma la realtà di Napoli turistica: siamo passati dalle due notti di pernottamento del 2019 alle quattro notti e mezzo del 2023.

Abbiamo voluto dare una risposta in termini di crescita dei servizi al turista aumentando il numero degli Infopoint messi nei luoghi di maggiore flusso, aumentando il numero dei bagni pubblici mobili che sono stati collocati per la prima volta Napoli a dicembre scorso, prima non c’erano mai stati, e che quest’anno abbiamo aumentato.

Abbiamo infine selezionato 30 tutor, ragazzi che accolgono i turisti in particolare nelle zone di maggior affluenza anche dei tifosi, e svolgono il loro ruolo di accompagnamento amichevole, assolutamente utile e indispensabile per i turisti.