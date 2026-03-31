Arista di maiale al latte

Ingredienti

1 chilo di arista

1 litro di latte

Mezzo bicchiere di vino bianco

1 porro

2 carote

1 costa di sedano

2 foglie di alloro

1 rametto di rosmarino

3 foglie di salvia

1 cucchiaio di farina

50 grammi di burro

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

In diverse zone questo è un piatto che si prepara nei giorni di festa, a Natale, ma anche a Pasqua. Molto delicato, per cui è adatto anche alle temperature primaverili.

La prima cosa da fare è quella di pulire e tagliare a dadini le verdure, quindi sedano, carota, porro.

In una padella abbastanza capiente facciamo sciogliere del burro con dell’olio; quando saranno arrivati a temperatura diamo una prima rosolata alla carne.

La togliamo dalla padella e la lasciamo per un poco da parte.

Nella stessa padella con i liquidi rilasciati dall’arista mettiamo le verdure e le erbe aromatiche.

Le lasciamo appassire per qualche minuto, poi rimettiamo dentro la carne e allunghiamo il vino che facciamo sfumare.

A questo punto copriamo completamente con il latte, abbassiamo a fuoco lento e regoliamo di sale.

Per la cottura serve un’ora circa, a seconda della carne, facendo attenzione a girarla ogni tanto e ad allungare un poco d’acqua se vediamo che si asciuga troppo.

Togliamo la carne dal tegame, prendiamo le verdure con il liquido di cottura, togliamo eventuali rametti delle verdure, rosmarino in particolar modo, e le frulliamo.

Facciamo addensare in padella con un cucchiaio, un cucchiaio e mezzo di farina, dipende da quanto è liquida e dai gusti, mescolando in continuazione.

Alla fine, regoliamo di sale e spolveriamo con pepe nero macinato al momento.

Tagliamo la carne a fettine abbastanza sottile e serviamo coprendo con la salsina che abbiamo ottenuto.

Abbiniamo un Lambrusco di Sorbara.

Buon appetito!