‘Aria fritta’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma dall’8 all’11 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dall’8 all’11 febbraio il palcoscenico del Teatro Lo Spazio di Roma accoglie ‘Aria fritta’, spettacolo scritto e diretto da Marco Todisco.

In una strana trattoria frequentata pochissimo, una ex professoressa di italiano, incontra la donna che gestisce questo locale davvero singolare, il cui piatto forte è un antipasto che nessuno ha mai sentito.

In un’atmosfera irreale, le due donne si incontrano, si annusano, si studiano vicendevolmente. Non si piacciono.

Come succede nella vita, da un banale malinteso, inizia una guerra dei nervi in cui ognuna delle protagoniste approfitta di ogni piccolo appiglio per scaricare sull’altra il malcontento esistenziale accumulato in passato.

Sarà un tragicomico duello fra due ‘solitudini’ giocato sul filo di un’ironia a tutto tondo. Beffarda, feroce, istrionica, ma sempre divertente. Pervasa dalla tenera insicurezza che nella vita, accomuna i perdenti.

Fra le due si creerà un rapporto, inizialmente pieno di incomprensioni e di ripicche quasi infantili; fino a che decidono un momentaneo ‘cessate il fuoco’ che le porterà ad abbassare le difese e in quel momento i due mondi si incontreranno.

L’iniziale diffidenza lascerà il posto alla voglia di comprendersi umanamente e aprirsi con sincerità. A turno ognuna diventerà l’analista e la paziente dell’altra. Il racconto del dramma di due solitudini dove la comicità la fa da padrone.

‘Aria fritta’

scritto, diretto da Marco Todisco

Con Antonella Dicorato e Anastasia Coppola e con l’amichevole partecipazione di Elena Bigazzi

Aiuto Regia: Martina D’Adamo

Luci e Fonica: Alessandro Iannattone

Costumi: Monica Rosini

Scene: Roberto Satta

Biglietti:

intero 15 euro

ridotto 12 euro

bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Spettacoli:

feriali ore 21:00

domenica ore 17:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri, 43

Roma

Informazioni e prenotazioni

339-7759351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it