Aria di Natale al Teatro dei Piccoli di Napoli

Doppio debutto con ‘Babbo Natale va in pensione’ il 13 dicembre e con il ‘Gran Concerto di Natale’ il 14 dicembre

In pieno clima natalizio la programmazione del Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli propone sul tema, sabato 13 e domenica 14 dicembre due originali appuntamenti di teatro e di musica dedicati ai piccolissimi spettatori dai 3 anni in su.

Due spettacoli per bambini e famiglie programmati per la stagione di teatro e musica ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Dopo la Befana imprenditrice, protagonista dello spettacolo proposto nei giorni scorsi, questa volta la scena accoglie, sabato 13 dicembre, ore 11:00, il debutto di ‘Babbo Natale va in pensione’, una divertente fiaba dedicata all’amatissimo “grande vecchio dalla lunga barba bianca” scritta e diretta da Virginio De Matteo per la compagnia del Teatro Eidos.

Nello spettacolo, che coinvolge attivamente i piccoli spettatori, ci si immagina che Babbo Natale, dopo secoli di onorato servizio, decida di andare in pensione.

La battuta chiave dello spettacolo recita:

Sono troppo vecchio per questo lavoro ho bisogno di qualcuno che mi sostituisca.

Certo non è facile trovare un successore all’altezza di un compito così importante e prestigioso, e così Babbo Natale mette alla prova i suoi più fidati assistenti, gli elfi Ghiacciolina e Fioccodineve, sperando che qualcuno di essi dimostri di avere le capacità e l’esperienza per sostituirlo.

Come sottolinea l’autore e regista Virginio De Matteo:

La messa in scena è un tripudio di personaggi iconici del Natale e si sviluppa attraverso gag comiche, azioni molto ritmate e situazioni dinamiche che richiederanno l’aiuto concreto del pubblico.

Con Mimmo Soricelli, Raffaella Mirra, Vincenzo De Matteo; la scenografia è di Claudio Mirra, i costumi di Nico Celli, luci e fonica di Ada De Matteo.

Dal teatro alla musica, domenica 14 dicembre, ore 11:00, con il ‘Gran Concerto di Natale’ una produzione di Progetto Sonora inserita nel ciclo Concerti per l’infanzia.

Eugenio Ottieri, direttore di Progetto Sonora, sottolinea:

Proponiamo un fantastico viaggio sonoro alla scoperta delle culture natalizie del mondo, dove brani tradizionali italiani si fondono con musiche tipiche di nazioni europee ed extra-europee per lanciare un messaggio di pace, amicizia e solidarietà tra i popoli.

Il concerto si caratterizza per il suo approccio didattico e interattivo, alternando ascolti musicali dal vivo a momenti di attività motoria e interazioni guidate da esperti in didattica musicale per l’infanzia.

Biglietti unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto.

Ingresso al Teatro da viale Usodimare, pedonale, o da via Terracina, consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato.

Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871, entrambi anche WhatsApp, o per email a info@teatrodeipiccoli.it.

Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it.