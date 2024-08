Arena Teatro Tor Bella Monaca: al via rassegna cinematografica TBM

Le proiezioni in programma a Roma dal 20 al 25 agosto

Il progetto TBM, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’avviso pubblico biennale ‘Estate Romana 2023/2024‘ curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con LEA e SIAE.

La rassegna cinematografica all’Arena Teatro Tor Bella Monaca di Roma è in programma dal 20 al 25 agosto 2024.

La programmazione del TBM è particolarmente versatile e anche quest’anno propone una scelta di pellicole dai vari registi cinematografici. Dal 20 al 25 agosto la possibilità è dunque quella di gustarsi dei film che hanno fatto parlare di loro.

‘Gloria!’

Martedì 20 agosto

Regia Margherita Vicario

con Galatea Bellugi e Carlotta Gamba

Genere Musicale, Drammatico, Storico

Produzione Tempesta, RAI Cinema, Tellfilm

Distribuzione 01 Distribution

Durata 105 minuti

Paese Italia, Svizzera

Anno 2024

‘Gloria!’, il film diretto da Margherita Vicario, è ambientato a Venezia alla fine del Settecento.

Siamo in un collegio femminile e Teresa è una ragazza che ha un grande talento visionario. Insieme a un gruppo di musiciste, crea una musica che scavalca i secoli. Ribelle, leggera e moderna, la musica di questo straordinario gruppo è pop!

‘Perfect days’

Mercoledì 21 agosto

Regia Wim Wenders

con Kôji Yakusho e Min Tanaka

Genere Drammatico

Produzione Master Mind

Distribuzione Lucky Red

Durata 124 min

Paese Giappone

Anno 2024

Una riflessione profondamente commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo quotidiano che ci circonda. Hirayama, Kôji Yakusho, sembra completamente soddisfatto della sua vita semplice come addetto alle pulizie di bagni a Tokyo.

Al di fuori della sua routine quotidiana molto strutturata, gode della sua passione per la musica e per i libri. E adora gli alberi e li fotografa. Una serie di incontri inaspettati rivelano gradualmente più del suo passato.

‘Palazzina LAF’

Giovedì 22 agosto

Regia Michele Riondino

con Michele Riondino, Elio Germano

Genere Commedia, drammatico

Produzione Bravo, Palomar, Paprika Films, Rai Cinema

Distribuzione BiM Distribuzione

Durata 99 minuti

Paese Italia

Anno 2023

Il film racconta i fatti realmente accaduti che riguardano la Palazzina LAF, acronimo di Laminatoio a freddo e reparto dell’acciaieria ILVA di Taranto, dove venivano confinati e mobbizzati gli impiegati che si opponevano al declassamento.

Nello specifico, racconta la storia di Caterino, Michele Riondino, un uomo semplice e un po’ rude, appartenente agli operai che lavoravano all’ILVA, il quale scoprirà che quello che credeva essere un paradiso è in realtà una machiavellica strategia per provare psicologicamente i lavoratori fino a spingerli a dimettersi o ad accettare il demansionamento.

‘The Holdovers – Lezioni di vita’

Venerdì 23 agosto

Regia Alexander Payne

con Paul Giamatti e Dominic Sessa

Genere Commedia, Drammatico

Produzione CAA Media Finance

Distribuzione Universal Pictures

Durata 133 minuti

Paese USA

Anno 2023

La storia è quella di un insegnante Paul Hunham, Paul Giamatti, che pare non piacere a nessuno, né ai suoi studenti né ai suoi colleghi. È il Natale del 1970 e Paul, senza una famiglia e un luogo dove trascorre le festività, decide di restare a scuola con gli studenti che non hanno potuto fare ritorno alle loro case.

Dopo qualche giorno, soltanto uno studente rimane nell’istituto. Si tratta del quindicenne Angus. Oltre a Paul e al giovane, è rimasta nella scuola anche la capocuoca Mary. I tre si ritroveranno a formare un’improbabile famiglia sotto le festività natalizie, condividendo diverse disavventure nelle nevose due settimane che trascorreranno insieme in New England.

‘Killers of the flower moon’

Sabato 24 agosto

Regia Martin Scorsese

con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro

Genere Drammatico

Produzione Appian Way, Apple TV+, Imperative Entertainment, Sikelia Productions

Distribuzione 01 Distribution, Leone Film Group

Durata 206 minuti

Paese USA

Anno 2023

Tratto dall’omonimo romanzo di David Grann incentrato su quanto accaduto in Oklahoma, nella contea di Osage agli inizi degli anni Venti del Novecento. In quel periodo sono stati scoperti nella zona diversi giacimenti di petrolio, permettendo a diversi membri della tribù indiana di Osage di arricchirsi molto.

Questo nuovo stato di benessere dei nativi americani catturò l’attenzione di moltissimi bianchi, che iniziarono a ad estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage. Parallelamente al loro arrivo in zona si sono verificati una serie di omicidi, aventi come vittime proprio alcuni cittadini facoltosi della tribù. Il ranger Tom White viene incaricato di indagare sul caso e scovare il killer autore di tutti questi omicidi.

‘The Old Oak’

Domenica 25 agosto

Regia Ken Loach

con Dave Turner, Ebla Mari, Debbie Honeywood, Chris Gotts, Rob Kirtley, Andy Dawson, Maxie Peters, Lloyd Mullings e Reuben Bainbridge

Genere Drammatico

Produzione Sixteen Films

Distribuzione Lucky Red

Durata 113 minuti

Paese Francia

Anno 2023

‘The Old Oak’, film diretto da Ken Loach, è incentrato su un villaggio del nord-est dell’Inghilterra. Dato che le miniere del paesino sono state chiuse, le persone, in particolare i giovani, stanno abbandonando la terra. È così che quella che un tempo era una fiorente comunità, si ritrova piena di rabbia, risentimento e senza un briciolo di speranza per il futuro.

Le case tornano disponibili e a un prezzo economico, offrendo un posto sicuro ai rifugiati siriani giunti in Gran Bretagna negli ultimi anni. Ma come saranno accolti i siriani dalla gente del posto? E cosa ne sarà di The Old Oak, l’ultimo pub del villaggio?

