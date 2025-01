Aree SIN – SIR Massa e Carrara, Monni: Percorso bonifica acque di falda

Partono i rilievi per la progettazione esecutiva

Il 16 gennaio SOGESID darà avvio alle attività di messa in sicurezza e bonifiche che inizieranno con l’esecuzione delle indagini integrative propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva.

È il passo successivo al contratto sottoscritto da SOGESID a dicembre, nella modalità dell’appalto integrato, per la ‘Progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica delle acque di falda soggiacenti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara’ con la Società A.T.P. s.r.l. in qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione di Imprese costituita dalle seguenti società mandanti: HTR BONIFICHE s.r.l., ECOFAST SISTEMA s.r.l. e SEIPA s.r.l.

L’importo dei lavori appaltati è di poco meno di 7,5 milioni di euro, rispetto al quadro economico previsto di 12 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Toscana.

L’Assessore regionale all’ambiente Monia Monni commenta:

Si tratta senza mezzi termini di un momento storico che da avvio ad un’operazione fondamentale per il risanamento del territorio e tanto attesa dai cittadini. Ho sempre sostenuto che questa bonifica rappresentasse una priorità per la Toscana, tanto che la abbiamo garantita con risorse regionali nonostante spettasse al Governo nazionale. Non posso quindi che esprimere grande soddisfazione per l’avvio di un progetto su cui ci siamo fortemente impegnati insieme al Presidente della Provincia di Massa-Carrara e ai sindaci del territorio. Adesso ci aspettiamo che il Ministero onori i suoi impegni e ci restituisca quando spetta a Regione Toscana.

Il Sindaco di Massa, Francesco Persiani, dichiara:

A fine anno abbiamo fatto il punto sulle bonifiche del nostro territorio, evidenziando la necessità di addivenire finalmente all’avvio delle opere concrete di decontaminazione di suoli e falda. Per tale ragione esprimiamo cauta soddisfazione nell’apprendere che siano prossime le indagini integrative propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva. Si tratta di un passo importante verso la messa in sicurezza delle falde acquifere, augurando che si possa vedere al più presto partire con le opere di bonifica vera e propria. Come Amministrazione, ci impegniamo a seguire con attenzione i lavori progettati, garantendo aggiornamenti trasparenti e il rispetto dei tempi previsti, per il bene della salute e dell’ambiente della nostra comunità.

Il Sindaco di Carrara Serena Arrighi dice:

Ringraziamo il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore Monia Monni e tutta la Regione Toscana per l’impegno profuso e per averci consentito di arrivare a questo importante risultato. Queste bonifiche hanno un grande valore e una grande importanza per tutta la nostra provincia tanto sotto il punto di vista ambientale che economico visto che si andranno a recuperare aree dove potranno insediarsi e svilupparsi nuove attività produttive.

Il Presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, dichiara, infine:

L’avvio del percorso di bonifica e messa in sicurezza delle acque di falda delle aree SIN e SIR di Massa e Carrara rappresenta un momento storico per il nostro territorio. Dopo anni di attesa, grazie all’impegno di tutti, si compie un passo fondamentale verso il risanamento ambientale e la tutela della salute dei cittadini. Un ringraziamento particolare va all’Assessore regionale Monia Monni, per la determinazione dimostrata e per il continuo supporto in questa operazione. La Provincia di Massa-Carrara continuerà a seguire con la massima attenzione ogni fase del progetto, collaborando con tutti i soggetti coinvolti per garantire che i tempi e gli obiettivi vengano rispettati.

La progettazione esecutiva, unitamente ai risultati del piano delle indagini integrative propedeutiche alla redazione della progettazione, deve essere redatta e consegnata alla SOGESID entro 150 giorni dal provvedimento di avvio delle indagini integrative e della progettazione esecutiva emesso dal responsabile unico di progetto.

I lavori avranno inizio dopo l’approvazione della progettazione esecutiva. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in 480 giorni, circa 16 mesi, dalla data di consegna dei lavori.

Ai questi tempi vanno aggiunti tre mesi per la fase di avviamento dell’impianto di Trattamento delle Acque di Falda, TAF.