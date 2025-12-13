Aree naturali protette, contributo per 5 progetti pilota in Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un contributo di 300.000 euro per sostenere progetti pilota di informazione, divulgazione e promozione sulle aree naturali protette e sui siti della rete Natura 2000.

A stanziarlo la Giunta regionale toscana, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente David Barontini.

Il contributo, che sarà suddiviso in tre rate da 100.000, ciascuna per una delle annualità dal 2025 al 2027, andrà a beneficio dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina toscana per la Riserva Naturale Regionale dei Monti Rognosi; dell’Unione Montana Alta Val di Cecina per la Riserva Naturale Regionale Foresta di Monterufoli – Caselli, Complesso di Caselli; dell’Unione dei Comuni Valdichiana senese per le Riserve naturali regionali Pietraporciana e Lago di Montepulciano; del Comune di Cantagallo per la Riserva Naturale Regionale Acquerino – Cantagallo; del Comune di Castell’Azzara per la Riserva Naturale Regionale del Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella.

Ciascuna realtà dovrà realizzare nelle aree protette di propria competenza una serie di interventi per migliorare la fruibilità dei siti, intervenendo soprattutto sulla cartellonistica, sui sentieri, sulla realizzazione di piccole aree di sosta ed aree ricreative, sull’accessibilità per le persone diversamente abili, sugli strumenti di divulgazione.

Lo scopo di questo insieme di interventi è rendere le aree protette sempre più fruibili, in modo da favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico toscano. Questi progetti pilota potranno aprire la via, nei prossimi anni, all’estensione del provvedimento ad altri siti e aree protette regionali.

Barontini ha spiegato:

Con questa delibera, che approva l’accordo per sostenere attività di informazione, divulgazione, accessibilità e promozione nelle nostre aree naturali protette e nei siti Natura 2000, rafforziamo il nostro impegno per una Toscana che valorizza e custodisce il proprio patrimonio ambientale.

Rendere più accoglienti e fruibili le riserve significa avvicinare le persone alla bellezza dei territori e promuovere una cultura della sostenibilità.

È un passo concreto, oltre che un progetto pilota che potrà essere replicato e consolidato in futuro, che ha come scopo quello di costruire insieme una rete di aree protette sempre più vive, accessibili e partecipate.