Aree interne, rinnovato accordo Regione Toscana e ANCI fino al 2024

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Proseguire e rafforzare le attività di collaborazione tra Regione e ANCI Toscana a sostegno delle aree interne del territorio regionale, caratterizzate da spopolamento e minore vitalità economica.

A questo scopo la Giunta regionale, con una delibera presentata dalla Vicepresidente Stefania Saccardi, ha disposto di destinare 170.000 euro per dare continuità alle attività intraprese con ANCI Toscana nella prima fase del percorso di elaborazione delle strategie d’area interna della programmazione 2021-2027, rinnovando l’accordo di collaborazione per la seconda fase del procedimento unico che porterà alla definizione delle strategie e degli interventi finanziabili.

L’accordo si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa triennale 2022-2025 ‘per lo sviluppo delle politiche per la montagna e per le aree interne, volto al contrasto e alla prevenzione del fenomeno dello spopolamento’.

Commentano il Presidente Eugenio Giani e la Vicepresidente e Assessore alle aree interne Stefania Saccardi:

Il lavoro fatto con ANCI ha dato buoni frutti, abbiamo quindi deciso di rinnovare l’accordo fino al 2024, per fare in modo che le strategie territoriali elaborate nella prima fase da parte degli enti locali delle 6 aree interne coinvolte possano trovare ulteriore sviluppo e realizzazione.

Riteniamo, infatti, che siano necessari servizi e risorse per fare in modo che chi vive e lavora nelle aree interne abbia tutte le condizioni per restare, o tornare: solo valorizzando i patrimoni territoriali locali possiamo garantirne crescita e sviluppo e insieme contrastare il pericolo dello spopolamento.