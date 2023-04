Aree di Crisi Complesse FR e RI: tavolo in Regione Lazio con Schiboni

C’è la copertura per il 2023 ma manca il decreto

Riceviamo e pubblichiamo.

Incontro proficuo tra le organizzazioni sindacali e il neo Assessore regionale al Lavoro Giuseppe Schiboni sulle Aree di Crisi Complesse di Frosinone e Rieti.

Confermato l’accordo sindacale, è stata comunicata la disponibilità di circa 20 – 21 milioni di euro per sostenere il reddito dei circa 950 ex lavoratori che non percepiscono alcun assegno dallo scorso 1° gennaio e si trovano in condizioni di gravi difficoltà.

Manca ancora il decreto del Ministero riguardo la ripartizione dei fondi alle Regioni, come stabilito dalla legge Finanziaria, e su questo aspetto l’Assessore Schiboni si è impegnato a sollecitare il Governo affinché il provvedimento venga preso in maniera veloce e si torni a dare dignità alle persone espulse dal mercato del lavoro e che sono ancora alla ricerca di un nuovo collocamento.

Alla riunione hanno preso parte, per l’UGL, il Segretario Regionale Armando Valiani ed il Vice Segretario Provinciale UGL Frosinone Angelo Paniccia.

Hanno sottolineato: