Area pubblica in parcheggio privato, denuncia di Polizia Locale Napoli

È accaduto nel quartiere Barra

La Polizia Locale di Napoli ha sequestrato un’area di proprietà pubblica illecitamente occupata e trasformata in parcheggio privato senza alcuna autorizzazione nel quartiere Barra.

Gli agenti dell’Unità Operativa San Giovanni sono intervenuti in corso Sirena dove hanno potuto accertare che lo spazio pubblico era stato abusivamente delimitato mediante strutture e manufatti, installati allo scopo di riservare l’uso dell’area a veicoli privati.

Il sequestro preventivo disposto al termine degli accertamenti è finalizzato ad impedire la prosecuzione dell’illecito e a consentire il successivo ripristino dello stato dei luoghi.

L’attività investigativa ha consentito, inoltre, di identificare il responsabile dell’occupazione abusiva, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver violato la normativa urbanistico-edilizia e per l’indebita appropriazione e l’utilizzo improprio di un bene pubblico.

L’operazione condotta nel quartiere Barra è frutto del costante impegno della Polizia Locale nelle attività di controllo del territorio, a tutela della collettività e del corretto utilizzo degli spazi pubblici.