Arcobaleno d’estate, l’edizione n. 12 è dedicata alla Toscana diffusa

La Toscana diffusa, quella dei piccoli centri: in montagna, in collina o sulla costa. Quella dei borghi e dei mille tesori, nascosti o meno.

È il tema della dodicesima edizione di Arcobaleno d’estate, presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

Un contenitore di eventi, che dal 19 al 25 giugno animeranno la Toscana, promosso dalla Regione insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria.

Alla presentazione sono intervenuti il Presidente Eugenio Giani, i direttori di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, e di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo.

Seduti al tavolo anche il Direttore generale ed il Presidente di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni e Aldo Cursano, la responsabile area Turismo di Confesercenti Toscana Maila Bettaccini.

Insieme a loro il Vicedirettore de La Nazione Luigi Caroppo ed alcuni Sindaci ed assessori di Comuni e rappresentanti di associazioni di categoria coinvolti nelle iniziative.

Visittuscany accompagna la comunicazione di Arcobaleno attraverso il sito e i canali social collegati. Sono, infatti, già presenti sul portale oltre 120 eventi e quasi 600 offerte dedicate al periodo estivo.

Con più di 4 milioni e mezzo di visitatori nel 2023, più di 50 milioni di visualizzazioni dei contenuti pubblicati sui social e quasi 1 milione di follower, dato di giugno 2024, visittuscany.com si conferma strumento fondamentale per organizzare il proprio viaggio in Toscana e, grazie alla collaborazione degli operatori turistici e delle amministrazioni locali, è pronto a proporre tante opportunità per la nuova edizione di Arcobaleno e per tutta l’estate.

Il flusso di eventi e offerte Arcobaleno confluisce anche nella campagna Toscana Rinascimento senza fine.

Invitiamo, quindi, il sistema toscano ad aderire alla manifestazione caricando offerte e servizi su Visittuscany per godere della visibilità della campagna, dando così ai turisti una più ampia scelta della ricchissima offerta toscana.