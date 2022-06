‘Arcobaleno d’estate’, Giani e Marras a evento inaugurale

Appuntamento il 17 giugno a Villa Bellosguardo a Lastra a Signa (FI)

Brindisi inaugurale per ‘Arcobaleno d’estate’, la cinque giorni che costituisce il lancio ufficiale di tutti gli appuntamenti turistici estivi: un’iniziativa che festeggia quest’anno la decima edizione consecutiva e pensata per far scoprire le bellezze di tutta la Regione, promossa da Regione e Qn-La Nazione con la partecipazione delle categorie economiche e con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e del progetto Vetrina Toscana.

L’evento inaugurale sarà venerdì 17 giugno 2022 a Villa Bellosguardo a Lastra a Signa, nel fiorentino, e parteciperanno sia il presidente della Toscana Eugenio Giani sia l’Assessore al turismo Leonardo Marras.

Lì, su iniziativa di Confcommercio Firenze, a partire dalle 19 andrà in scena ‘Aperitivo d’estate’: una notte di gusto, arte e cultura, con un percorso enogastronomico curato da Vetrina Toscana sulla suggestiva terrazza della villa e poi musica dal vivo con dj set e visite guidate, già dalle 17:30, al Museo Enrico Caruso, dedicato al famoso tenore partenopeo che quindici anni prima di morire, all’inizio del Novecento, aveva acquistato la residenza che guarda l’Arno.