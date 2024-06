Arcobaleno d’estate, dal 19 al 25 giugno 2024 l’edizione numero dodici

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Torna Arcobaleno d’estate, la festa che segna l’inizio della stagione estiva. Il tema della dodicesima edizione è la Toscana diffusa.

Dal 19 al 25 giugno saranno tanti gli appuntamenti per scoprire le bellezze toscane abbinando eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici a visite guidate ed esperienze culturali e in natura.

L’evento è promosso dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria.

Due le anteprime di Arcobaleno: ‘La Toscana in Bocca’, che si è tenuto il 7 e 8 giugno a Prato, ed il Festival della danza Città di Viareggio promosso dal Comune di Viareggio e in corso fino a domani, 15 giugno.

La terrazza panoramica della Leggenda dei Frati, ristorante dello chef Filippo Saporito, ospiterà quest’anno il brindisi di apertura, mercoledì 19 giugno alle ore 19:00, organizzazione a cura di Confcommercio Firenze – Arezzo.

Ci sarà la possibilità di visite guidate gratuite per il pubblico all’attigua Villa Bardini dove è in corso la mostra fotografica dedicata a Mimmo Jodice.

Dopo il taglio del nastro seguiranno tantissimi eventi, tutti all’interno della cornice di Arcobaleno d’Estate, con un programma in continuo aggiornamento consultabile su Visittuscany.com, il portale ufficiale della destinazione Toscana gestito da Fondazione Sistema Toscana.

Dal 20 al 23 giugno a Pistoia la Festa della Musica promossa dal Comune, quattro giorni di concerti e spettacoli a ingresso libero.

Il 21 e 22 giugno ad Artimino (PO), ‘Tramonti diVini: i sapori del Montalbano’, dalle 19:00 alle 24:00, promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Carmignano in collaborazione con Confcommercio.

Sabato 22 alle 19:00 concerto della Vallombrosa Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno per un omaggio a Ennio Morricone, organizzato da Toscana Promozione Turistica, ingresso gratuito.

Lo stesso giorno ‘Notte Nera a Peccioli’, evento interamente dedicato al tartufo nero, con musica e artisti di strada che invaderanno le vie del centro storico di Peccioli, Borgo dei Borghi 2024, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Peccioli, la collaborazione di CollEventi e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa.

Sempre il 22 alle ore 18 a Lucca, nell’ambito di ‘Un teatro sempre aperto‘, incontro al teatro del Giglio su Giacomo Puccini nel centenario della morte del compositore; a seguire concerto di arie pucciniane e brindisi per Arcobaleno d’estate.

Ancora il 22 Ponte in Festa: Concerto Pianeta Zero, una serata dedicata alla musica di Renato Zero, e a seguire il 23 giugno: Televisium Gran Varietà, una serata di spettacolo e intrattenimento.

Le serata sono organizzate dal Comune di Ponte Buggianese, Confesercenti e Centro Commerciale Naturale di Ponte Buggianese.

Il 23 giugno a Pisa sarà la volta della XII edizione della cena sul ponte di Mezzo, organizzata da Confcommercio e Confristoranti.

Il 25 ad Arezzo sarà possibile prendere parte ad un percorso tra gusto, musica e visite guidate alla Fortezza Medicea con l’aperitivo d’estate, organizzato da Confcommercio Firenze – Arezzo, e, infine, ad Alberese (GR), sempre martedì 25 alle 17:30, escursione faunistica guidata lungo uno degli itinerari del Parco della Maremma, organizzata dal Parco.

A seguire degustazione di prodotti tipici locali offerta da Confagricoltura all’interno dell’Antico Frantoio.

Visittuscany.com raccoglie tutte le iniziative del palinsesto di Arcobaleno d’Estate nella sua pagina dedicata nella quale è anche possibile scaricare il kit grafico per promuovere le proprie iniziative online e offline.

Seguendo le istruzioni al link Comuni, enti, associazioni e operatori turistici possono proporre eventi e offerte per aderire alla rassegna.