Archiviazione per l’ex Consigliere Regione Campania De Pascale

L’ex alto ufficiale: ‘Ho riposto fiducia nella magistratura’

Riceviamo e pubblichiamo.

Avevo riposto fiducia nella magistratura, con serenità. Ero sicuro del mio operato, sempre ispirato alla correttezza, all’onestà, al rispetto di tutti ed alla profonda dedizione al lavoro per il bene dei cittadini e del territorio della Campania. Così come è stato nei passati quarantadue anni di onorato servizio nell’Esercito, in Italia e nelle missioni internazionali.

A parlare è l’ex Consigliere regionale della Campania, Carmine De Pascale, approdato in Regione nel 2015 dopo una lunga e prestigiosa carriera militare raggiungendo il grado di Generale di corpo d’armata dell’Esercito Italiano.

De Pascale aveva ricevuto un avviso di garanzia per traffico di influenze, in relazione alla sua attività di Consigliere regionale, nell’ambito di un inchiesta focalizzata su Torre Annunziata per fatti risalenti al 2020.

La sua posizione, fa sapere, dopo quattro anni di indagini è stata archiviata.

De Pascale aggiunge:

Non posso non ringraziare tutti coloro che con immutati sentimenti hanno continuato ad avere fiducia nella mia persona, convinti – come me – che la Giustizia avrebbe fatto il suo corso, e così è stato. Il tempo è galantuomo!

Originario di Mercato San Severino, nel Salernitano, nella sua lunga carriera nell’Esercito Italiano, De Pascale ha ricoperto importanti incarichi di comando sia all’estero che in Italia. È stato, tra l’altro, Comandante della Brigata bersaglieri ‘Garibaldi’ di Caserta e impi

egato a Nassirya, quale Comandante dell’Italian Joint Task Force Iraq durante l’operazione Antica Babilonia. Successivamente, Consigliere Militare e Addetto per la Difesa presso la Rappresentanza Permanente d’Italia in seno all’Unione Europea, a Bruxelles. E poi nel 2014 Comandante del 2° Comando delle Forze di Difesa,Forze Operative del centro-sud Italia, di San Giorgio a Cremano (NA).

De Pascale dice:

Anche durante la mia attività di Consigliere regionale mi sono sempre speso solo al servizio dell’istituzione e delle fasce più deboli.

In Consiglio è stato promotore di diverse iniziative legislative tra cui quella per l’istituzione del ‘Premio Nassirya’, che è un riconoscimento per gli operatori delle forze dell’ordine che si distinguono nella lotta alla criminalità sul territorio regionale.

E ancora: è stato promotore delle leggi regionali sulla tutela e il benessere degli animali di affezione e dell’istituzione di un fondo regionale a favore delle vittime innocenti della criminalità.