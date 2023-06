Archaeological Award, bronzi San Casciano dei bagni (SI) tra finalisti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta, dopo aver appreso la notizia che le 24 statue di bronzo, di epoca etrusca e romana, rinvenute a San Casciano, sono tra le cinque scoperte archeologiche del 2022, finaliste della nona edizione dell’International Archaeological Discovery Award Khaled al-Asaad.

Prosegue Giani:

Ha detto il Sindaco di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti:

Siamo felici e emozionati di essere tra i quattro finalisti dell’International Archaeological Discovery Award, un riconoscimento alla scoperta eccezionale.

Un riconoscimento anche a una sfida partita anni fa e all’investimento fatto, coronati da questo straordinario rinvenimento che rappresenta non soltanto un’opportunità culturale ed artistica, ma anche un patrimonio per l’intera comunità in quanto motore di sviluppo e un’occasione di rinascita del nostro territorio, la Val di Chiana senese.