Arabia Saudita – USA: vertice Blinken – Bin Salman

Si è discusso del rafforzamento della cooperazione e degli sviluppi regionali ed internazionali

Martedì sera 6 giugno, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha incontrato al Palazzo della Pace di Gedda il segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken.Nel corso della riunione sono stati passati in rassegna i rapporti bilaterali tra i due Paesi e si è discusso degli aspetti della cooperazione in vari campi, delle modalità per rafforzarla e degli sviluppi della situazione regionale ed internazionale e gli sforzi compiuti in tal senso.

Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato:

Il principe Muhammad bin Salman e Blinken hanno affermato il loro impegno per la stabilità e la prosperità della regione.

Il segretario Blinken ha espresso il suo apprezzamento per la partnership dell’Arabia Saudita nei negoziati con il Sudan.

Blinken è arrivato, martedì sera, in Arabia Saudita, ed è stato ricevuto dai funzionari sauditi per discutere della cooperazione strategica saudita-americana su questioni regionali, globali e bilaterali, compresa la cooperazione economica e di sicurezza.

Ha trascorso due giorni nel Paese per partecipare ad una riunione ministeriale del Consiglio di cooperazione del Golfo degli Stati Uniti per trattare la cooperazione nel campo del miglioramento della sicurezza e della stabilità, della riduzione dell’escalation, dell’integrazione regionale e delle opportunità economiche in tutto il Medio Oriente.