Arabia Saudita: una donna Sottosegretario agli Esteri

Chi è Sarah bint Abdul Rahman

Il Ministro degli Affari Esteri dell’Arabia Saudita, Principe Faisal bin Farhan, ha emesso un decreto che nomina una donna Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri per gli Affari Diplomatici Pubblici. Si tratta di Sarah bint Abdul Rahman Al-Sayed.

La nomina arriva a coronamento della sua lunga e illustre carriera nel campo della cooperazione internazionale, dopo anni di duro lavoro in molte posizioni internazionali.

Le esperienze di Sarah bint Abdul Rahman non si sono limitate solo alle aree della cooperazione internazionale, in quanto conta anni di esperienza in varie altre specializzazioni, tra cui i servizi bancari amministrativi.

Ha acquisito esperienza pratica nel campo bancario in più di un Paese e ha lavorato in importanti istituzioni dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America. Ha una lunga carriera in questo campo che è iniziata nel 2003, quando ha lavorato presso la Provident Bank tra il 2003 e il 2004. Le altre posizioni che ha ricoperto nel campo bancario sono state quelle di filiale manager e assistente presso M&T Bank nel periodo dal 2004 al 2012.

Sarah ha iniziato la sua carriera subito dopo la laurea lavorando nella gestione dei sistemi sanitari, ricoprendo incarichi di alto rango, tra cui la posizione di Regional Director presso lo Houston Methodist Hospital in Arabia Saudita dal 2016 al 2017. Dal 2015 al 2016 aveva invece ricoperto il ruolo di specialista in sviluppo organizzativo e cooperazione internazionale in un ospedale della King Abdullah bin Abdulaziz University.

È stata anche nominata Direttore del dipartimento del centro giovanile presso la King Khalid Charity Foundation nel corso del 2015. Ha conseguito una laurea in Gestione dei sistemi sanitari nel 2007 presso la George Mason University negli Stati Uniti.

Ha assunto diversi incarichi durante la sua permanenza negli Stati Uniti, il più importante dei quali è l’assunzione di responsabile per i contratti per l’addetto militare presso l’Ufficio delle Forze Armate negli USA dal 2012 al 2015.