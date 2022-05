Arabia Saudita: sosteniamo soluzione politica in Yemen

È quanto emerso durante un incontro a Riad in cui si è discusso degli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco permanente

Il 9 maggio a Riad l’Ambasciatore saudita nello Yemen, che sovrintende al Programma saudita per lo sviluppo e la ricostruzione dello Yemen, SDRPY, Muhammad bin Saeed Al Jaber, ha incontrato l’inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg.

Durante la riunione, il diplomatico ha sottolineato il sostegno del Regno agli sforzi delle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione politica globale nello Yemen.

I due diplomatici hanno anche discusso degli sforzi congiunti per rendere la tregua, sponsorizzata dalle Nazioni Unite, un successo, con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco permanente e globale in Yemen ed avviare il processo politico.

Gli sviluppi della crisi yemenita sono arrivati ​​mentre gli Stati Uniti hanno rimarcato la necessità di sfruttare la tregua per raggiungere soluzioni radicali per porre fine alla tragedia del Paese.

In un colloquio con le organizzazioni internazionali non governative per conoscere le loro esperienze in Yemen e discutere di ciò che è necessario per ridurre la sofferenza in tutto il Paese, l’inviato degli USA in Yemen ha ribadito che la situazione umanitaria necessita di un lavoro serio.

Ha anche aggiunto che oggi non c’è posto per l’intransigenza, evidenziando la necessità di cogliere l’occasione della tregua per superare i problemi di accesso agli aiuti e aumentare i finanziamenti umanitari.