Arabia Saudita: sì al laboratorio resistenza al fuoco ACTS

Advanced Construction Technology Services ha recentemente lanciato il servizio “Fire Resistance & Reaction to Fire Testing” a Dammam, in Arabia Saudita

ACTS, un’importante società di ingegneria di terze parti specializzata in test, ispezione, certificazione, servizi di ingegneria e conoscenza e istruzione in Medio Oriente, Africa e Sud-est asiatico, ha iniziato ad offrire test e certificazione di prodotti per l’edilizia come porte tagliafuoco, pareti, pareti divisorie vetrate e soffitti, verifica le prestazioni al fuoco di elementi portanti, lucernari e assemblaggi del tetto in condizioni di carico verticale e orizzontale.

Il laboratorio di test antincendio di ACTS, lanciato di recente nel Regno dell’Arabia Saudita, KSA, è stato accreditato dall’International Accreditation Services, IAS, dal Saudi Accreditation Center, SAC, e dal Gulf Accreditation Center, GAC, ed è stato approvato anche dalla Protezione Civile saudita.

Il Dr. Charbel R. Aoun, capo della divisione antincendio di ACTS, ha commentato:

Questo progetto è stato lanciato dopo anni di pianificazione e studio ed è attualmente guidato da un team di esperti internazionali nei test di resistenza al fuoco. Siamo molto orgogliosi di impostare questo pietra miliare per ACTS e di essere associati in modo univoco alla Protezione Civile saudita, SAC, GAC, nonché alle società di certificazione di fama mondiale, per i loro servizi di certificazione antincendio in Arabia Saudita.

ACTS è stato selezionato anche dalle agenzie di certificazione globali per condurre test antincendio per la certificazione dei prodotti in Arabia Saudita.

Il Dr. Aoun ha aggiunto:

Non vediamo l’ora di aumentare la consapevolezza in Arabia Saudita sull’importanza dei test antincendio e sull’uso dei test come efficace strategia di prevenzione dai rischi di incendio. Il mercato saudita è stato sottoservito in questo spazio e speriamo di contribuire a livelli più elevati di sicurezza antincendio nel Regno.

ACTS, che è una delle poche aziende in Medio Oriente e la prima in KSA, fornisce servizi di test e ispezione di sicurezza antincendio attraverso il suo laboratorio di test antincendio all’avanguardia che consente alle aziende di testare i loro prodotti da costruzione secondo il codice edilizio saudita 201 (Requisiti generali), Code 801 (Saudi Fire Code), GCC Code, International Building Code (IBC) e International Fire Code (IFC).

I servizi di test e ispezione antincendio forniti da ACTS coprono un’ampia gamma di standard globali come ASTM, ISO, BS-EN, UL e NFPA, nell’ambito del suo ambito di accreditamento.