Arabia Saudita: necessità del cessate il fuoco a Gaza

Durante un incontro con un alto funzionario degli Stati Uniti a Washington, il Ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, il Principe Khalid bin Salman, ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco immediato a Gaza.L’appello arriva mentre la situazione umanitaria nell’enclave palestinese si deteriora. Incontrando Jake Sullivan, Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il Principe Khalid ha riaffermato l’appello del Regno a porre fine ai combattimenti.

Il principe Khalid, su X dopo l’incontro, ha scritto:

Secondo un comunicato diffuso dalla Casa Bianca, i due hanno affermato

aggiungendo di aver ribadito l’urgenza di trovare una pace sostenibile tra palestinesi e israeliani, basandosi sull’accordo saudita-statunitense.

L’esercito israeliano ha iniziato a spostare truppe di terra a Gaza durante il fine settimana, con il supporto della copertura aerea, nonostante gli appelli a fermare i combattimenti per consentire l’accesso umanitario e prevenire ulteriori spargimenti di sangue.

Il Principe Khalid e Sullivan hanno inoltre

Il Consigliere di Biden ha dato il benvenuto al Principe Khalid, arrivato ieri nella capitale degli Stati Uniti, e alla sua delegazione di accompagnamento.

Ha discusso degli

sforzi in corso per rafforzare il partenariato di difesa tra Stati Uniti e Arabia Saudita, che, per decenni, è servito da pietra angolare per la stabilità regionale e la deterrenza.