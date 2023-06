Arabia Saudita: MbS, una nuova civiltà a Neom

Lo ha spiegato Mohammed bin Salman in un documentario realizzato per Discovery

Il progetto della nuova città The Line a Neom, in Arabia Saudita, sarà una meraviglia ingegneristica e architettonica unica in tutti i suoi dettagli e standard.

A dirlo è il principe ereditario saudita, Muhammad bin Salman, che ha confermato che il Regno, attraverso questo progetto, cerca di creare civiltà, nuovi sviluppi per il domani e vuole incoraggiare altre nazioni a fare cose simili a beneficio del pianeta.

Durante il suo discorso in un film documentario trasmesso dal canale “Discovery”, il principe Mohammed bin Salman ha parlato del progetto, il primo del suo genere al mondo, il cui risultato finale sarà creativo e nuovo.

In risposta agli scettici sul completamento dei suoi enormi progetti da parte dell’Arabia Saudita, il principe ereditario ha detto:

Lasciateli parlare e continueremo a dimostrare che si sbagliano.

Per quanto riguarda i motivi che portano alla costruzione di una nuova città, ha dichiarato:

La crescita della popolazione in Arabia Saudita raddoppierà da 33 milioni a circa 50-55 milioni di persone nel 2030. Questo numero di residenti consumerà l’intera infrastruttura esistente del Regno, il che ci pone di fronte a una vera domanda sulla creazione di una nuova città.

Per quanto riguarda gli inizi del progetto della città chiamata The Line, il principe Muhammad ha spiegato:

Abbiamo studiato molte idee sulla forma della linea. Costruire un circuito per collegarlo ai trasporti. Inizieremo a costruirlo gradualmente, finché non sarà completato nel 2030. Abbiamo scambiato idee e lavorato con molti team e abbiamo lanciato un concorso per i migliori designer del settore.

Tutti hanno fornito modelli di città in linea con i modelli disponibili, ma con soluzioni migliori, ma solo un designer ha proposto l’idea e ha detto di trasformare il cerchio in una linea retta.

Ha anche sottolineato che il nord del Regno dell’Arabia Saudita è un’area che non è stata ancora scoperta e presenta una natura diversa tra montagne, valli, spiagge, isole, oasi e sabbie, ecco perché è il posto giusto per lo sci e le immersioni.

Il progetto ‘Neom’ è un’area speciale che si estende tra tre province ed è inclusa una nuova destinazione situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, che cerca di diventare un hub che riunisce le migliori menti e aziende per oltrepassare i confini dell’innovazione ai più alti livelli della civiltà umana. Questa regione speciale è progettata per superare le principali città globali in termini di competitività e stile di vita, poiché si prevede che diventi un centro leader per il mondo intero.

Il progetto ‘Neom’ costituisce un’area di sviluppo ricca di opportunità, si trova nel nord-ovest dell’Arabia Saudita e comprende terre all’interno dei confini egiziano e giordano, in quanto fornirà molte opportunità di sviluppo con un’area totale di 26.500 chilometri quadrati.

Inoltre, ha una serie di vantaggi unici, grazie al buon clima e al terreno diverso: la sua posizione geografica è unica, poiché è più fresca delle aree circostanti. La temperatura al suo interno, infatti, è inferiore di circa 10 gradi rispetto alle temperature medie in tutti i Paesi del Golfo.

Questo fenomeno è dovuto alla natura montuosa del territorio circostante, oltre alle correnti di vento provenienti dal Mar Rosso e al fatto che la città si trova a nord.