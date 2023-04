Arabia Saudita: Graham sostiene accordo difesa USA

Durante un’intervista all’emittente televisiva “al-Arabiya”, il Senatore degli Stati Uniti, Lindsey Graham, ha annunciato di sostenere con forza la firma di un accordo congiunto di difesa tra Arabia Saudita e USA.

Questa potrebbe essere la migliore opportunità che ho visto in decenni per sviluppare le relazioni tra l’Arabia Saudita e Stati Uniti. Lavorerò per aiutare l’Arabia Saudita in ciò che ha bisogno di costruire. Un programma pacifico per l’energia nucleare.