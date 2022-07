Arabia Saudita: ecco i progetti della città The Line

Presentati dal Principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman

Il Principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha presentato i progetti della città “The Line” a Neom, che rappresentava un modello globale pionieristico per raggiungere la sostenibilità e l’ideale di vivere in armonia con la natura.

Il Principe ereditario aveva lanciato nel gennaio dello scorso anno l’idea iniziale e la visione della città che ridefinisce il concetto di sviluppo urbano e come dovrebbero essere le città del futuro.

I design di The Line incarnano come saranno le comunità urbane in futuro in un ambiente privo di strade, automobili ed emissioni. Funzionerà al 100% con energia rinnovabile e darà la priorità alla salute e al benessere delle persone rispetto ai trasporti e alle infrastrutture come nelle città tradizionali.

Il concetto è quello di anteporre la natura allo sviluppo e contribuirà a preservare il 95 percento della terra di Neom. L’annuncio svela le caratteristiche più importanti di The Line, che misura solo 200 metri di larghezza, 170 chilometri di lunghezza a 500 metri sul livello del mare.

La nuova città alla fine ospiterà 9 milioni di residenti e sarà costruita su un’area di 34 chilometri quadrati, che è inaudito rispetto ad altre città di capacità simile. Ciò, a sua volta, ridurrà l’impronta infrastrutturale e creerà efficienze mai viste prima nelle funzioni cittadine. Il suo clima ideale tutto l’anno assicurerà che i residenti possano godersi la natura circostante durante le passeggiate. I residenti avranno anche accesso a tutte le strutture di The Line entro cinque minuti a piedi, oltre a un treno ad alta velocità con un transito end-to-end di 20 minuti.

La zona di Neom sarà un luogo in cui le persone provenienti da tutti i Paesi della terra potranno lasciare il segno nel mondo in modi creativi e innovativi. Neom rimane uno dei progetti più importanti della Saudi Vision 2030.

The Line avrà una facciata esterna a specchio, che fornirà il suo carattere unico e consentirà anche al suo piccolo ingombro di fondersi con la natura, mentre l’interno sarà costruito per creare esperienze straordinarie e momenti magici. Sarà creato da un team di architetti e ingegneri di fama mondiale per sviluppare questo concetto rivoluzionario per la città del futuro.