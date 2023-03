Arabia Saudita: celebrate le donne illustri

Nella giornata dell’8 marzo

In occasione della Giornata internazionale della donna, le donne saudite hanno celebrato i loro successi in tutti i campi. La ricorrenza arriva quest’anno, quasi 7 anni dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato la Kingdom’s Vision 2023, il 25 aprile 2016.

Le donne saudite hanno dimostrato il loro valore e la loro forza di volontà, per questo è stato importante dare lustro ad alcune ispiratrici leader saudite, che hanno avuto un ruolo di primo piano nel movimento positivo in atto in Arabia Saudita.

La principessa Rima bint Bandar, ad esempio, è la prima donna saudita a ricoprire la carica di Ambasciatrice negli Stati Uniti. È nota per la sua dedizione e il suo sostegno all’emancipazione delle donne nel Regno e ha lavorato in vari campi per garantirlo, anche in qualità di membro permanente dell’UNESCO.

La principessa Haifa bint Mohammed, nel luglio 2022 è stata nominata Viceministro del Turismo con grado eccellente. Dal settembre 2017 è anche a capo del Comitato delle donne della Federazione saudita di scherma e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità generale dell’Aviazione civile dal gennaio 2020.

Nel luglio 2020 è entrata a far parte del Consiglio di amministrazione del Fondo per lo sviluppo del turismo e vanta un onorevole curriculum accademico. Ha conseguito un Bachelor of Business Administration nel 2008 presso l’Università di New Haven, quindi un Master in Business Administration presso l’Università di Londra Business School nel 2017 nel Regno Unito.

Eman Al Mutairi, invece, è stata nominata Viceministro del Commercio nel maggio 2021. Ha lavorato come Consigliere del Ministro del Commercio e degli Investimenti ed stata Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità Generale per gli Investimenti.

Inoltre, Hala Al-Tuwaijri dal settembre 2022 ricopre la carica di Presidente della Commissione per i diritti umani con il grado di Ministro e, dal luglio 2017, quella di Segretario generale del “Consiglio Affari familiari”, ed è a capo del “Consiglio Affari familiari” Women’s Empowerment” nel “Gruppo dei Venti”.

Infine, si ricordano le figure di Basma Al Maiman, Direttore regionale per il Medio Oriente presso l’Organizzazione mondiale del turismo, e di Ghada Al Mutairi, membro della facoltà del Dipartimento di Bioingegneria e Direttore Generale del Centro di Eccellenza in Nanomedicina presso l’Università della California a San Diego.