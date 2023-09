Arabia Saudita: al via la Giornata mondiale del Turismo

Alla presenza di esperti da 120 Paesi

Le attività del primo giorno della Giornata Mondiale del Turismo sono iniziate nella capitale dell’Arabia Saudita, Riad. Lo slogan è ‘Turismo verde e investimenti’.

L’iniziativa vede la presenza di oltre 500 leader, esperti, funzionari e specialisti del settore turistico, da 120 Paesi del mondo. L’Arabia Saudita ospita questo evento per la prima volta per rafforzare la cooperazione globale e le opportunità di studio.

L’obiettivo è quello di migliorare la flessibilità del settore e guidare la crescita verso un futuro guidato dagli investimenti che si concentri sulla sostenibilità, oltre a migliorare la posizione del Regno e la sua posizione sul mercato del turismo globale.

Durante il suo discorso di apertura della cerimonia, il Ministro del Turismo dell’Arabia Saudita, Ahmed Al-Khatib, ha dato il benvenuto al pubblico, esprimendo il suo orgoglio per il Regno che ospita questo grande evento mondiale, che comprende più di 500 esperti e leader del settore settore turistico da 120 Paesi del mondo.

Al-Khatib ha sottolineato che il turismo è uno dei settori economici più importanti al mondo ed è considerato un fattore essenziale per lo sviluppo economico e l’offerta di opportunità di lavoro a una persona su 10 sulla Terra e fornisce sostentamento a centinaia di milioni di altre persone.

Ha sottolineato la necessità di raggiungere uno sviluppo turistico sostenibile che avvantaggi tutti i Paesi e le società, rafforzando la comunicazione e la cooperazione internazionale nel settore del turismo e distribuendo le opportunità turistiche in modo più equilibrato tra Paesi grandi e piccoli, sottolineando che il turismo è diventato un ponte culturale che può unire le persone e migliorare la comprensione culturale.

Da parte sua, il Segretario generale dell’Organizzazione mondiale del turismo, Zurab Pololikashvili, ha sottolineato che la celebrazione della Giornata mondiale del turismo a Riad mira a unire le forze, per rafforzare i settori del turismo, investire nelle opportunità disponibili e aumentare la cooperazione internazionale.

Ha rilevato che il Regno si distingue per la diversità della sua cultura e del suo patrimonio e gode di possibilità illimitate e di una visione ambiziosa per un turismo sostenibile e globale.

Ha rimarcato che ciò che sta accadendo nel settore del turismo saudita costituisce uno sviluppo senza precedenti in termini di volume di investimenti nelle infrastrutture e anche in termini di fattore umano e rappresenta un valore aggiunto non solo per il Regno, ma anche per alla regione nel suo complesso.

È interessante notare che Vision 2030 pone il settore del turismo come uno dei suoi pilastri nel Regno. L’Arabia Saudita ospita questo evento globale, il più grande da quando la celebrazione è iniziata 43 anni fa, quattro anni dopo aver accolto la celebrazione della Giornata mondiale del Turismo nel 2019.