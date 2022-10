Arabia Saudita: al via la Future Investment Initiative 2022

Organizzata a Riad vede la presenza di 6 mila partecipanti per plasmare il futuro dell’economia globale

Prendono il via oggi 25 ottobre a Riad i lavori della sesta edizione della Futures Investment Initiative Conference, la più grande iniziativa economica che discute il futuro degli investimenti globali, con la partecipazione di centinaia di CEO e leader del settore finanziario e degli investimenti.

Secondo la Future Investment Initiative Foundation, la nuova edizione della conferenza si terrà sotto il tema ‘Investing in Humanity: Enabling a New World Order’ e affronterà le questioni più urgenti in questo momento per plasmare il futuro dell’economia globale nell’arco di tre giorni.

6.000 i partecipanti alla sesta edizione nelle 180 sessioni del convegno, che si terranno in contemporanea, 500 i relatori, 30 i workshop e 4 i mini-vertici distribuiti nelle tre giornate della conferenza, per discutere argomenti importanti, tra cui la crescita geoeconomica e l’uguaglianza in un mondo disuguale.

Durante le sessioni della prima giornata, alcuni temi saranno analizzati da un gruppo di premi Nobel che cercherà di trovare soluzioni sostenibili per soddisfare i bisogni primari della popolazione mondiale, oltre alle sfide poste dal nuovo ordine mondiale, nonché alle opportunità che ne derivano, come la creazione di un sistema economico, che migliora la qualità della vita dei cittadini di tutto il mondo, mentre il primo vertice della conferenza si terrà all’insegna dello slogan ‘Il Conflitto generazionale’.

L’agenda della seconda giornata del convegno prevede il vertice ‘New Energy Economy’, con la partecipazione di relatori senior per presentare la loro visione sullo stato attuale del settore finanziario e dell’economia globale e il ruolo di alcuni Paesi, come Giappone, nel finanziamento dell’energia sostenibile.

Per quanto riguarda il terzo e ultimo giorno della conferenza, si assisteranno a mini-vertici sull’ascesa delle valute digitali “crypto” e sul futuro dell’Africa, con la partecipazione di alcuni relatori provenienti da Cina e Hong Kong per discutere dell’importanza di partnership tra Cina e Medio Oriente e un’altra sessione sul futuro della governance ambientale e sociale.