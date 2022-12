Arabia Saudita: 650 artisti dal mondo per Riyad Art

Il Tuwaiq Sculpture ha ricevuto richieste di partecipazione da oltre 650 artisti provenienti da 62 Paesi, tra cui l’Arabia Saudita, e riflette l’importanza del progetto ‘Riyadh Art’

Il progetto ‘Riyadh Art’ prende il via con l’organizzazione della “Tuwaiq Sculpture 2030” dall’8 gennaio al 10 febbraio 2023.

Lo slogan sarà ‘Energy of Harmony’ per riunire artisti sauditi d’élite e i loro coetanei provenienti da in tutto il mondo. Lo scopo è creare opere d’arte pubbliche su larga scala in un ambiente dal vivo nella capitale saudita.

Tuwaiq Sculpture ha ricevuto richieste di partecipazione da oltre 650 artisti provenienti da 62 Paesi, inclusa l’Arabia Saudita. Questo riflette l’importanza del progetto ‘Riyadh Art’ e dei suoi vari programmi per la comunità artistica locale e internazionale.

Tuwaiq Sculpture 2023 è uno dei programmi del ‘Riyadh Art Project’ lanciato dal Re Salman il 19 marzo 2019 sotto la guida e la supervisione de Principe ereditario, Primo Ministro e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Royal Commission for Riyadh City (RCRC), Mohammed Bin Salman.

Il simposio ha visto un’ampia partecipazione di artisti nelle precedenti edizioni, attirando più di 60 scultori locali e internazionali. Un vasto pubblico contribuisce a realizzare la visione del progetto ‘Riyadh Art’ nel trasformare la città di Riyadh in un’arte aperta galleria che racchiude più di 1.000 opere pubbliche esposte in tutta la capitale.

Tuwaiq Sculpture 2023 comprende un comitato indipendente di esperti e specialisti in arte e scultura incaricato di esaminare le candidature di artisti e scultori e di sottoporle a valutazione artistica prima di selezionare l’elenco finale dei partecipanti.

Gli artisti che partecipano al forum formeranno le loro sculture davanti al pubblico a Durrat Al Riyadh a partire dall’8 gennaio 2023. Dopo aver completato il processo di scultura, tutte le opere saranno esposte in una mostra che durerà dal 5 al 10 febbraio 2023.

Il Direttore esecutivo del Riyadh Art Program, Khaled Al-Hazani, ha affermato che Tuwaiq Sculpture rappresenta una piattaforma creativa che mira ad incoraggiare artisti di tutto il mondo a creare opere d’arte distinte che contribuiscono allo sviluppo della città di Riyadh.