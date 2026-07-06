AR.MA Teatro presenta i Summer Workshop 2026

Quattro percorsi intensivi dedicati alla formazione dell’attore

Riceviamo e pubblichiamo.

L’AR.MA Teatro apre l’estate con un ciclo di workshop dedicati alla ricerca e alla formazione dell’attore, rivolti ad attori, allievi e appassionati interessati ad approfondire alcuni degli strumenti più innovativi della pedagogia teatrale contemporanea.

I percorsi, della durata di due giornate ciascuno, dalle ore 10:00 alle ore 17:00), offriranno un’introduzione pratica a quattro differenti ambiti del lavoro attoriale: L’Attore Deforme, L’Attore Energetico, Il Gesto Psicologico e Riorganizzazione Muscolare.

La presentazione gratuita dei workshop si terrà venerdì 10 luglio alle ore 17:00 presso l’AR.MA Teatro, durante un incontro aperto nel quale il docente illustrerà contenuti, metodologia e obiettivi dei laboratori.

I workshop proposti esplorano differenti aspetti della costruzione del personaggio.

L’Attore Deforme prende ispirazione dalla tradizione dei buffoni medievali e propone un lavoro sulla trasformazione fisica attraverso semplici deformazioni del corpo, realizzate con materiali di uso comune.

Un percorso che permette all’attore di scoprire nuove possibilità espressive e nuove identità sceniche.

L’Attore Energetico introduce il lavoro sulle energie elaborato da Michail Čechov. Le direzioni energetiche del corpo – avanti, indietro, verso l’alto, verso il basso, in espansione o in contrazione – diventano strumenti concreti per dare profondità, ritmo e qualità alla presenza scenica.

Il Gesto Psicologico affronta uno dei principi fondamentali del metodo di Michail Čechov: la costruzione del personaggio attraverso un gesto essenziale, capace di sintetizzarne il mondo interiore e orientarne l’interpretazione.

Riorganizzazione Muscolare propone, invece, un lavoro sul centro del corpo, sulla postura e sulle modalità di movimento, offrendo all’attore strumenti per trasformare il proprio assetto fisico e costruire una presenza scenica coerente con il personaggio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un primo contatto con tecniche di lavoro sviluppate nel Novecento teatrale e ancora oggi utilizzate nella formazione dell’attore contemporaneo.

La partecipazione alla presentazione è gratuita. È gradita la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni

Instagram: profilo ufficiale di AR.MA Teatro

E-mail: formazioneattori.fa@gmail.com