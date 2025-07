Aquara (SA) riscopre la sua anima con ‘Radici – Arte e Sapori’

Dal 1° al 3 agosto il borgo si trasforma in un viaggio tra storia, tradizione, gusto e musica

Aquara (SA) si prepara a vivere tre giorni di intensa emozione con la nuova edizione di ‘Radici – Arte e Sapori’, in programma dal 1° al 3 agosto 2025.

La manifestazione, ormai divenuta simbolo del profondo legame tra la comunità e le sue tradizioni, rappresenta un’occasione preziosa per immergersi in un’atmosfera sospesa nel tempo, in cui i vicoli del centro storico si animano di suoni, profumi, costumi e gesti che raccontano le radici culturali del territorio.

A presentare l’edizione di quest’anno è Massimiliano Caruso, Presidente della Pro Loco di Aquara, che ne sottolinea il significato più profondo:

‘Radici – Arte e Sapori’ nasce dalla volontà di restituire dignità e visibilità al nostro passato, non in modo nostalgico, ma come atto di consapevolezza e identità. Riscoprire le radici non significa solo celebrare il folklore, ma rafforzare il senso di appartenenza e offrire ai visitatori un’esperienza autentica e irripetibile.

Per tre giorni, il borgo si trasformerà in un vero e proprio teatro a cielo aperto, dove le strèttule – gli stretti vicoli del paese – diventeranno percorsi narrativi e sensoriali.

I visitatori saranno invitati a indossare abiti tradizionali e a lasciarsi guidare in un viaggio nel tempo, tra mestieri dimenticati, artigiani all’opera, artisti di strada e musicisti itineranti che animeranno le serate con performance suggestive.

La gastronomia sarà ancora una volta al centro della manifestazione. Da venerdì 1° agosto alle ore 19:30, apriranno gli stand enogastronomici con una selezione di piatti tipici: salumi locali, formaggi artigianali, olio extravergine d’oliva, dolci tradizionali e vini del territorio. Ogni pietanza sarà un racconto, un frammento di memoria da assaporare.

Caruso afferma:

Il cibo è uno dei linguaggi più diretti della cultura e in questi giorni Aquara si fa portavoce di una tradizione culinaria semplice, genuina, che parla di famiglia, stagioni, lavoro e festa.

Il programma sarà arricchito da momenti di grande valore culturale, come la IX rassegna ‘Aquara in Danza’, curata dall’Associazione A.C. Tersicore, che sabato 2 agosto animerà Piazza Indipendenza con esibizioni che fondono espressione artistica e identità territoriale.

Domenica 3 agosto, spazio al gemellaggio tra il Carnevale Tradizionale Aquarese e il Carnevale dei Poveri di Olevano sul Tusciano: un incontro simbolico tra due comunità accomunate dal desiderio di custodire e rinnovare le proprie tradizioni.

La sfilata prenderà il via alle 19:00 in Piazza Vittorio Veneto, seguita da un concerto serale con Marco Bruno e Namarà, che chiuderanno la manifestazione in un clima di festa e condivisione.

Oltre all’aspetto celebrativo, ‘Radici – Arte e Sapori’ si configura anche come una concreta occasione di valorizzazione economica e sociale. L’evento punta a promuovere il turismo culturale e sostenibile, a dare visibilità alle produzioni locali e a creare sinergie tra realtà associative, istituzioni e operatori del territorio.

Caruso aggiunge:

Vogliamo che Aquara diventi un punto di riferimento per chi cerca esperienze vere, lente, significative. Questo evento è il frutto di un grande lavoro collettivo e della convinzione profonda che il nostro patrimonio culturale possa essere leva di crescita e di futuro. Non parliamo di rievocazione, ma di rigenerazione culturale.

‘Radici – Arte e Sapori’ è molto più di una manifestazione: è un atto d’amore verso la propria terra, un invito a vivere il presente con lo sguardo rivolto alle origini. È il segno di una comunità che non si arrende all’oblio, ma che sceglie ogni anno di raccontarsi con orgoglio e passione. Perché tornare alle radici, ad Aquara, non significa guardare indietro, ma costruire un futuro più consapevole.