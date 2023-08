‘Aquara Music Fest 2023’: annunciati i finalisti

Appuntamento il 23 agosto in piazza Vittorio Veneto ad Aquara (SA)

La quinta edizione di ‘Aquara Music Fest’ sta giungendo alla sua fase finale.

Il 23 agosto, alle ore 21:00, in piazza Vittorio Veneto ad Aquara (SA), si esibiranno i cinque finalisti dell’edizione 2023 del contest dedicato all’amico e fondatore dell’associazione ‘L’Alveare’, Fioravante Serraino: La Stazione delle Frequenze, Benevento, Flavia Mancini, Milano, El!s, Polignano a Mare (BA), Diaspro, Napoli, e Serafico, Amantea (CS).

Individuati dalla giura tecnica, sono risultati i concorrenti più votati dal gruppo di ascolto composto da ben 422 appassionati di musica sparsi principalmente nella provincia di Salerno ma con una buona componente extra-provinciale.

La giuria tecnica

La giuria tecnica è presieduta dal chitarrista, produttore e docente di conservatorio Fabrizio Barale, per ben oltre 12 anni il chitarrista di Ivano Fossati.

La restante parte della giuria è composta da docenti di musica Luca Ferruzzi e Andrea De Chiara.

La giuria tecnica ha valutato i video inviati dai concorrenti in base ai seguenti parametri:

– originalità: creatività negli arrangiamenti, personalità del brano ed originalità della musica e del testo;

– tecnica: abilità esecutive, non considerate come mero virtuosismo strumentale, ma come categoria trasversale tra capacità strumentali, mezzi espressivi ed arrangiamento;

– espressività: qualità comunicative e interpretative del concorrente e del brano, a prescindere dal genere e dallo stile della canzone;

– presenza scenica: qualità e livello della performance.

Questi parametri saranno ulteriormente consideranti durante l’esibizione dal vivo del 23 agosto.

Il premio della critica ‘Fioravante Serraino’

Accanto al premio ‘Aquara Music Fest’, conferito dalla giuria tecnica, vi è il premio della critica ‘Fioravante Serraino’, da conferire al miglio testo, avendo come riferimento i parametri di:

– originalità: nella forma e nel contenuto;

– capacità di trasmettere emozioni ed originalità espressiva.

Il Presidente della giuria premio della critica ‘Fioravante Serraino’ è il poeta Roberto Collari.

Completano la giuria Maria Capozzoli e Zairo Ferrante.

La masterclass con Fabrizio Barale

Il 24 agosto si terrà la masterclass del maestro Barale presso il centro Fioravante Serraino, che verterà sulla realizzazione di un brano musicale.

La masterclass è aperta a tutti coloro che sono interessati.

Il Festival, il Cilento, gli Alburni

In queste prime cinque edizioni sono giunti ad Aquara concorrenti da quasi tutte le regioni d’Italia, confermando la caratura nazionale dell’evento musicale organizzato dall’Associazione Culturale ‘L’Alveare’ ETS.

L’evento musicale ha come obiettivo anche la conoscenza del territorio cilentano, ed in particolare alburnino.

In questi anni il nome di Aquara e della valle del Calore è stato veicolato anche grazie all’Aquara Music Fest, in quanto nelle passate edizioni si è organizzato l’evento coinvolgendo tutti i comuni del comprensorio raccontando la storia e le tradizioni locali.