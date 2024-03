Aprilia (LT), Schiboni: Ennesimo incidente mortale sul lavoro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Tragico incidente sul lavoro questo primo pomeriggio in un’azienda di via della Meccanica ad Aprilia (LT).

Un operaio stava effettuando dei lavori sul solaio di una ditta che si trova nella zona industriale, quando, per motivi al vaglio degli inquirenti, è precipitato all’interno di un capannone, perdendo la vita.

In attesa che si faccia chiarezza sulla dinamica dell’accaduto, ci stringiamo al dolore dei familiari. La nostra priorità è ristabilire il principio imprescindibile del diritto al lavoro in sicurezza.

La salute e la sicurezza sul lavoro rappresentano un tema cardine dell’agenda politica regionale.

Il nostro obiettivo come assessorato e come Regione Lazio è mettere in campo e implementare tutte le attività finalizzate a promuovere e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza, migliorando la qualità e le condizioni di lavoro e favorendo la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale, implementando il livello di informazione, comunicazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo.

Il lavoro è dignità, non rischio per la propria salute e la propria incolumità.