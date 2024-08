Aprilia Film Festival 2024: scade il 17 agosto bando per partecipare

Testimonial della VI edizione Massimiliano Bruno, Alice Sabatini e Michela Andreozzi

Ultimi giorni per candidarsi e partecipare alla VI edizione dell’Aprilia Film Festival, il festival rivolto a tutti i filmmaker indipendenti, senza limiti di età e nazionalità, che vogliano presentare i propri cortometraggi e farli conoscere al pubblico e ai professionisti di settore.

Si ha tempo infatti per iscriversi fino al 17 agosto 2024.

Modalità e dettagli sul sito https://filmfreeway.com/APRILIAFILMFESTIVAL.

Ideata da Federico Paolini e organizzata dall’Ass.ne Cuore Comico, la manifestazione ha intanto annunciato ufficialmente i testimonial di quest’anno: confermati come padrino l’attore, autore e regista Massimiliano Bruno e come madrina la cestista, modella ed ex Miss Italia Alice Sabatini mentre, a presiedere la giuria, sarà l’autrice, attrice e regista Michela Andreozzi.

Il festival, nato nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare i talenti cinematografici, potenziare il legame con il territorio attraverso il turismo culturale e rendere omaggio alla città ospitante, si svolgerà nei giorni 21 e 22 Settembre presso il nuovo Cinema Lux Aprilia.

L’Aprilia Film Festival è realizzato con il sostegno di Associazione Rotary Club, in collaborazione con altre attività regionali e provinciali che credono nell’evento. Main Sponsor dell’attuale edizione è il Centro commerciale Aprilia 2.

L’evento gode del patrocinio di Comune di Aprilia, Proloco di Aprilia, Regione Lazio, Nuovo IMAIE e Provincia di Latina.

È stato inoltre stipulata una partnership con l’Associazione E.D.U. per l’assegnazione del premio Miglior Corto Scolastico.

Il Rotary Club assegnerà invece il Premio al Miglior Corto Sociale e Confapi il miglior corto realizzato con l’Intelligenza artificiale.

Sito ufficiale

https://apriliafilmfestival.com/

Infoline:

e-mail info@apriliafilmfestival.com

whatsapp +39 375 549 9895