Apre in Arabia Saudita il ‘Writers & Readers Festival’

In programma fino all’11 marzo in cinque località dell’Arabia Saudita

La ‘Commissione saudita per la Letteratura, l’Editoria e la Traduzione’ ha lanciato l’edizione inaugurale del Writers & Readers Festival il 23 febbraio, che proseguirà fino all’11 marzo in cinque località della Regione Orientale dell’Arabia Saudita, per celebrare la letteratura araba e internazionale.

Con l’obiettivo di sostenere le opere dei letterati luminari sauditi, regionali ed internazionali, l’evento mette in mostra e offre l’opportunità di collaborazioni letterarie nel settore dell’editoria e della traduzione.

Il Dr. Mohammed Hasan Alwan, CEO della Commissione per la Letteratura, l’Editoria e la Traduzione, ha dichiarato:

Attraverso questo festival puntiamo a riconoscere la letteratura globale e a creare una piattaforma per gli scrittori e i lettori di tutto il mondo per scambiare idee e conoscenza. La Regione Orientale è stata scelta per ospitare il festival in virtù del suo patrimonio culturale e dell’impatto storico sul movimento letterario della zona. È patria di alcune delle voci letterarie più influenti, come il famoso poeta arabo del VI secolo Tarafah ibn Al-Abd.

Il Writers & Readers Festival offre un programma completo con diverse attività interattive che consentono al pubblico di vivere un’esperienza letteraria coinvolgente, attraverso dibattiti con scrittori famosi, saloni letterari, workshop di critica letteraria e proiezioni cinematografiche.

Inoltre, il programma prevede anche performance teatrali, serate dedicate alla poesia, concerti musicali, mercati culinari e dell’artigianato e food trucks per accogliere i visitatori.

Uno degli eventi principali è la Fiera del Libro di Sharqiyah, la prima fiera del libro della regione Orientale in assoluto, che si terrà dal 2 all’11 marzo presso l’Expo di Dhahran.

Organizzata dalla Commissione per la Letteratura, l’Editoria e la Traduzione, oltre 300 case editrici locali, arabe ed internazionali parteciperanno alla fiera del libro. La Fiera inoltre prevede un ampio programma che comprende dibattiti, workshop, serate dedicate alla poesia e area bimbi.

Il Writers & Readers Festival è uno degli eventi della ‘Commissione per la Letteratura, l’Editoria e la Traduzione’ che prevede una piattaforma in grado di incoraggiare lo scambio culturale e facilitare nuove opportunità creative e di espressione culturale.