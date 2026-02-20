Approvato PFTE per messa in sicurezza Cava Monti a Maddaloni (CE)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Con Decreto Dirigenziale n. 20 del 19 febbraio 2026 è stato approvato, dopo verifica e validazione, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, PFTE, per la ‘Messa in Sicurezza Permanente del sito Cava Monti’, nel Comune di Maddaloni (CE).

L’intervento, finanziato con 20 milioni di euro a valere sull’Accordo di Coesione del 17 settembre 2024, FSC 2021/2027, rappresenta un passaggio decisivo per il risanamento ambientale e la tutela della salute pubblica.

L’opera sarà attuata dalla struttura del Commissario Gen. Vadalà, secondo DL 25/2025 e delibera CIPESS 42/2025. Con la trasmissione del progetto si avvia la fase successiva dell’iter realizzativo.

Il commento dell’Assessore regionale all’ambiente, Claudia Pecoraro:

L’approvazione del PFTE per la messa in sicurezza permanente del sito Cava Monti a Maddaloni è un segnale concreto di attenzione verso un territorio che per troppo tempo ha atteso risposte.

Con un investimento di 20 milioni di euro, nell’ambito dell’Accordo di Coesione FSC 2021/2027, compiamo un passo importante per il risanamento ambientale e la tutela della salute dei cittadini, in un’area simbolo della Terra dei Fuochi.

Questo risultato è frutto di un impegno istituzionale condiviso e della collaborazione con la Struttura del Commissario. Continueremo a lavorare con determinazione perché ogni intervento si traduca in qualità della vita e fiducia restituita alle comunità.

Perché la rinascita dei territori non è una promessa: è una responsabilità che si onora con i fatti.