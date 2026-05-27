Approvato nuovo bando ‘Fresco Lazio’, 1,5 mln per imprese di settore

Righini: ‘Una misura che sostiene l’economia del territorio, tutela il lavoro delle nostre aziende agricole e promuove qualità e identità del Made in Lazio’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera relativa al nuovo bando ‘Fresco Lazio – Misure a sostegno delle attività di ristorazione e trasformazione alimentare che utilizzano e/o somministrano latte fresco del Lazio’, destinando complessivamente 1.5 milioni di euro a sostegno delle imprese del settore agroalimentare e della ristorazione.
L’intervento è finalizzato a sostenere le attività economiche che utilizzano latte fresco vaccino del Lazio, promuovendo al tempo stesso la filiera corta, la qualità delle produzioni locali e il rilancio di un comparto strategico per l’economia regionale.
La misura sarà attuata tramite un bando a sportello e prevede contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro.
Potranno accedere ai contributi ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, alberghi, agriturismi, mense, catering e imprese della trasformazione alimentare operanti nel territorio regionale.
Il contributo sarà pari a 0,75 euro per ogni litro di latte fresco vaccino lavorato e trasformato nel Lazio acquistato dal beneficiario.
L’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, Giancarlo Righini, dichiara:
Con questo provvedimento continuiamo a sostenere concretamente le imprese del Lazio e una delle filiere simbolo della nostra tradizione agroalimentare.
Il comparto del latte fresco sta attraversando una fase complessa, aggravata dall’aumento dei costi di produzione e dalle difficoltà dei mercati.
Attraverso il nuovo bando ‘Fresco Lazio’ vogliamo incentivare l’utilizzo di latte fresco regionale, valorizzare le produzioni locali e rafforzare il legame tra agricoltura, trasformazione e ristorazione.
È una misura che sostiene l’economia del territorio, tutela il lavoro delle nostre aziende agricole e promuove qualità e identità del Made in Lazio.