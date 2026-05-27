Approvato nuovo bando ‘Fresco Lazio’, 1,5 mln per imprese di settore

Righini: ‘Una misura che sostiene l’economia del territorio, tutela il lavoro delle nostre aziende agricole e promuove qualità e identità del Made in Lazio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera relativa al nuovo bando ‘Fresco Lazio – Misure a sostegno delle attività di ristorazione e trasformazione alimentare che utilizzano e/o somministrano latte fresco del Lazio’, destinando complessivamente 1.5 milioni di euro a sostegno delle imprese del settore agroalimentare e della ristorazione.

L’intervento è finalizzato a sostenere le attività economiche che utilizzano latte fresco vaccino del Lazio, promuovendo al tempo stesso la filiera corta, la qualità delle produzioni locali e il rilancio di un comparto strategico per l’economia regionale.

La misura sarà attuata tramite un bando a sportello e prevede contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro.

Potranno accedere ai contributi ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, alberghi, agriturismi, mense, catering e imprese della trasformazione alimentare operanti nel territorio regionale.

Il contributo sarà pari a 0,75 euro per ogni litro di latte fresco vaccino lavorato e trasformato nel Lazio acquistato dal beneficiario.

L’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, Giancarlo Righini, dichiara: