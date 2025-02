Approvato il bilancio d’esercizio 2023 di Napoli Servizi

Registrato un utile di 12.714 euro e assenza di debiti

L’Assemblea Ordinaria dei soci, svoltasi alla presenza dell’Assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta come delegato del Sindaco di Napoli, ha approvato quest’oggi il bilancio d’esercizio 2023 della Napoli Servizi S.p.A., che ha registrato un utile di 12.714 euro e assenza di debiti nei confronti di banche, erario ed enti previdenziali.

Un risultato positivo, conseguito per il quinto anno consecutivo, che rafforza sia la stabilità e il futuro della Napoli Servizi ma anche la scelta strategica del Sindaco Gaetano Manfredi di rafforzare le sue società partecipate per rendere sempre più efficiente i servizi ai cittadini.

L’Assessore Baretta dichiara:

Con l’approvazione di questo bilancio si avvia la fase di riorganizzazione della Napoli Servizi che porterà allo scorporo dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare, che verranno affidati alla costituenda società, e alla riorganizzazione aziendale che porterà a fare della Napoli Servizi un vero global service a servizio della città.

A tal proposito a partire dal prossimo mese di marzo ci sarà il distacco presso il Comune di Napoli di Ciro Turiello, attuale Direttore Generale di Napoli Servizi, che avrà il compito di coordinare e soddisfare le esigenze finalizzate alla salvaguardia del decoro urbano e assicurando maggiore coordinamento fra gli uffici comunali e il sistema partecipate.

Il tutto nel rispetto delle direttive e delle indicazioni specifiche, riguardanti le linee strategiche di tali attività, ricevute direttamente dal Sindaco e dagli Assessori competenti.

In chiusura l’Amministratore Unico della Napoli Servizi, Daniele D’Ambrosio, nell’esprimere

soddisfazione per il bilancio positivo raggiunto e nel congratularsi con tutta la struttura

ha ringraziato il Direttore Ciro Turiello