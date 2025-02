Approvata proposta di Risoluzione per completamento AlpTransit

Zamperini: ‘Documento frutto di una preziosa collaborazione con il Parlamento del Cantone Ticino’

La Commissione speciale per la valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine e per i Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera, presieduta da Giacomo Zamperini, FdI, ha approvato all’unanimità questo pomeriggio la proposta di Risoluzione per il completamento di AlpTransit attraverso il potenziamento delle infrastrutture di accesso.

Il documento, relatore lo stesso Presidente Zamperini, sollecita un maggiore impegno politico e istituzionale per il completamento dell’opera, progetto cruciale per la sostenibilità e l’efficienza del trasporto ferroviario, e impegna Regione Lombardia a intervenire nelle sedi istituzionali più opportune, nazionali ed internazionali, affinché vengano intrapresi tutti gli sforzi necessari a terminare l’opera.

Zamperini, che ha espresso soddisfazione per l’approvazione della proposta di Risoluzione, ha detto:

La Lombardia deve essere protagonista nel sistema dei trasporti europei. Completare AlpTransit e potenziare le infrastrutture di accesso è fondamentale per garantire competitività e sostenibilità alla nostra economia. Il documento è frutto di una preziosa collaborazione con i nostri vicini svizzeri, con i quali abbiamo dato vita a una proficua sinergia che dimostra la volontà di affrontare insieme le sfide comuni, a partire dalla mobilità transfrontaliera.

Già nel luglio scorso, durante un incontro tra rappresentanti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, del Consiglio Regionale e della Commissione Speciale, ospitato a Palazzo Pirelli, era emersa l’intenzione politica di favorire il completamento di quest’opera, considerata particolarmente strategica per la Lombardia, perché la connette al cuore dell’Europa. E questo anche alla luce di una risoluzione – pure unanime – votata dal Gran Consiglio nel 2023.

