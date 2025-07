‘Approdi d’Autore’ torna a Ischia (NA) per la 21ª edizione

Appuntamento il 12 luglio nel sagrato della Chiesa del Soccorso a Forio d’Ischia

La cultura approda ancora una volta sull’isola d’Ischia (NA): torna per la sua ventunesima edizione ‘Approdi d’Autore’, la manifestazione letteraria ideata e fortemente voluta dall’editore Pietro Graus, fondatore della Graus Edizioni, casa editrice che negli anni si è affermata come autentico punto di riferimento nel panorama culturale italiano.

Sabato 12 luglio 2025, a partire dalle ore 19:00 con un aperitivo di benvenuto e dalle ore 21:00 per la cerimonia di premiazione, il suggestivo sagrato della Chiesa del Soccorso a Forio d’Ischia ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale italiana.

L’evento, aperto al pubblico, sarà condotto dal giornalista e scrittore Ciro Cacciola.

Un connubio tra letteratura, impegno civile, arte e memoria che riceve, anche quest’anno, l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e i patrocini della Regione Campania e del Comune di Forio d’Ischia.

‘Approdi d’Autore’ è un progetto culturale vivo, interdisciplinare e inclusivo, che nel tempo ha saputo riconoscere e celebrare autori e personalità del mondo culturale, imprenditoriale e istituzionale, capaci di distinguersi per valore umano e professionale.

Durante la serata saranno assegnati premi speciali a figure di rilievo come Stanislao Verde Sindaco di Forio, Consuelo Del Balzo Consigliere ANAC, Civita Di Russo Vice Capo di Gabinetto Vicario Regione Lazio, Davide Nicolini Dirigente all’ESA, Barbara Castagliuolo direttrice della Compagnia della Danza Ischia e Margherita Ferri, regista del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’.

Particolarmente toccante il riconoscimento alla regista Margherita Ferri per il film, tratto dal bestseller pubblicato da Graus Edizioni, che racconta la storia vera di Andrea Spezzacatena, adolescente vittima di bullismo e cyberbullismo, che si è tragicamente tolto la vita nel 2012, e che sarà ricordato dall’esibizione della Compagnia della Danza.

Tra i riconoscimenti principali ci saranno Miglior evento dell’anno, Miglior opera prima, Autore più social e tante novità. Tra queste, in occasione della 21ª rassegna, ‘Approdi d’Autore’ presenterà la prima edizione del Premio letterario sulla Cultura del Mare e delle sue Genti ‘ITINERA MARIS’, istituito in collaborazione con l’Associazione ‘Le Vie del Mare’, salpando per una rotta interculturale e multidisciplinare nel Mediterraneo e oltre, che allargherà i propri orizzonti nelle prossime manifestazioni culturali ‘Approdi d’Autore’.

Questi i candidati selezionati per l’edizione 2025:

Wilma Avanzato – Il giorno delle sirene;

Valerio D’Ambra e Mikela Monti – Torri, fortezze e dimore;

Tommasina Crugliano – L’ingenuità che uccide;

Attilio D’Arielli e Giuseppe Tecce – L’Inaffondabile;

Flavio de Luca – La flotta;

Focus Consulting – Persone, Amore, Libertà;

Giulia Galli – Partita vinta;

Emanuela Geracà – Vivi la vita che meriti;

Simona Laurenza – Panta Rei;

Virginia Marino – Lo sguardo della verità;

Roberto Mondola – Dell’inferno;

Brigida Morsellino – Sale e sudore;

Antonio Pacifico – Io sono Tonino;

Emilia Tartaglia Polcini – L’istinto di Lara;

Nicola Campanelli – L’amore che avrebbe dovuto essere;

Fortuna Cestari – Una vita sospesa;

Lucia Coppola e Brunella Balzano – Ginny e il suo mondo;

Teresa Del Prete – Due minuti di rumore;

Anna Di Mauro – Da Eglantyne Jebb al processo al bullo;

Roberta Gabola – Dove fioriscono i limoni;

Ignazio Pecora – Napoli 1528. L’assedio;

Sabino Peluso – Illegittimo;

Carmine Rossi – Capelli rossi;

Raffaele Russo – Mafiosamente.

Un appuntamento imperdibile che, anno dopo anno, rinnova la magia di un’isola che accoglie la cultura come parte della sua anima.

‘Approdi d’Autore’ è un incontro tra parole e memoria, tra arte e impegno, tra bellezza e verità. E in un tempo che ha sempre più bisogno di storie autentiche, la manifestazione conferma il suo ruolo di faro culturale, umano e civile, capace di ispirare, emozionare e lasciare tracce profonde.